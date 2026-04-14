Comienza nuevo juicio por la muerte de Maradona

Ocio

Volverán al banquillo el neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la doctora y coordinadora de la empresa de medicina privada Swiss Medical, Nancy Forlini, entre otros.

Por Agencia EFE Un nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona contra siete trabajadores de la salud comenzará en Buenos Aires, tras la anulación en mayo de 2025 del primero a causa de la destitución de una de las magistradas por su participación en la grabación clandestina de un documental dentro del tribunal. El primer juicio comenzó el 11 de marzo de 2025 y celebró 21 audiencias por la que desfilaron 44 testigos, entre ellos, las hijas del astro, Dalma, Gianinna y Jana Maradona; pero fue anulado el 29 de mayo tras descubrirse la participación de la jueza Julieta Makintach en audiovisual titulado 'Justicia Divina'.

Jana Maradona dijo el pasado diciembre, que la anulación del juicio fue para ella como si su padre "se hubiera vuelto a morir" y que el proceso, aunque fallido, le permitió "poner a cada persona en su lugar". "Quiero que se complete el juicio y que se sepa la verdad, ni más ni menos", expresó Jana. Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, tras un paro cardiorrespiratorio cuando recibía cuidados domiciliarios en una casa de un barrio exclusivo de la provincia de Buenos Aires, a las afueras de la capital argentina. La decisión de llevar a cabo sus cuidados fuera de un centro médico, así como la calidad de los mismos, fueron temas centrales del primer juicio, por lo que se espera que vuelvan a discutirse, ya que permiten comprender si la muerte del astro era evitable y qué responsabilidades penales tendrían los profesionales de la salud que lo atendieron. Volverán al banquillo el neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la doctora y coordinadora de la empresa de medicina privada Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. El abogado de Luque ahora es Francisco Oneto, el mismo que defiende al presidente Javier Milei en causas de calumnias e injurias y quien no formó parte del primer juicio.