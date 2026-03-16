No habrá duelo entre Messi y Yamal: Cancelada la Finalissima España-Argentina

Por Agencia EFE
Los organizadores, conjuntamente con la UEFA y la CONMEBOL, ha tomado la decisión de cancelar el 'Qatar Football Festival 2026' y todo el programa previsto, incluida la Finalissima entre Argentina y España, y que devolverán el dinero los aficionados que compraron entradas.
"Con la interrupción del espacio aéreo y las restricciones de viaje que aún afectan la capacidad de muchos aficionados, jugadores y oficiales para viajar, se ha acordado conjuntamente que trasladar la sede del partido en este momento es el curso de acción más apropiado. El Comité Organizador Local acoge con satisfacción la oportunidad de albergar eventos de la UEFA y CONMEBOL en el futuro", informan.
Y agregan que "todos los aficionados que compraron entradas para el Qatar Football Festival recibirán automáticamente reembolsos completos dentro de los 30 días al método de pago original".
"Si no se ha recibido un reembolso después de este período, se anima a los aficionados a contactar a support@tickets.roadtoqatar.qa para obtener asistencia", indican.
La Finalissima, el duelo entre los campeones de Europa y América que tendrían que haber disputado España y Argentina en Lusail (Catar) el próximo 27 de marzo, ha sido cancelada al no haber acuerdo entre la UEFA y las Federaciones de España y Argentina sobre la fecha del partido y la sede.
El 'Qatar Football Festival', de cinco días de duración, también incluía los partidos Egipto-Arabia Saudí y Qatar-Serbia, el 26 de marzo; Egipto-España y Arabia Saudí-Serbia, el 30 de marzo; y Qatar-Argentina, el 31 de marzo.
La UEFA subraya que exploró "varias alternativas viables", pero "todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación de Fútbol Argentino (AFA)".
La primera era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha prevista, con un reparto al 50 por ciento de los aficionados, pero Argentina se negó, según el máximo organismo del fútbol europeo.
La segunda opción era que la Finalissima se celebrara a doble partido, con la ida en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y la vuelta en Buenos Aires en una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028.
La UEFA ofreció igualmente una distribución de hinchas al 50 % para el partido en Madrid, pero esta opción también fue rechazada.