No habrá duelo entre Messi y Yamal: Cancelada la Finalissima España-Argentina

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La Finalissima, el duelo entre los campeones de Europa y América que tendrían que haber disputado España y Argentina en Lusail (Catar) el próximo 27 de marzo, ha sido cancelada al no haber acuerdo

Por Agencia EFE Los organizadores, conjuntamente con la UEFA y la CONMEBOL, ha tomado la decisión de cancelar el 'Qatar Football Festival 2026' y todo el programa previsto, incluida la Finalissima entre Argentina y España, y que devolverán el dinero los aficionados que compraron entradas. "Con la interrupción del espacio aéreo y las restricciones de viaje que aún afectan la capacidad de muchos aficionados, jugadores y oficiales para viajar, se ha acordado conjuntamente que trasladar la sede del partido en este momento es el curso de acción más apropiado. El Comité Organizador Local acoge con satisfacción la oportunidad de albergar eventos de la UEFA y CONMEBOL en el futuro", informan.

Y agregan que "todos los aficionados que compraron entradas para el Qatar Football Festival recibirán automáticamente reembolsos completos dentro de los 30 días al método de pago original". "Si no se ha recibido un reembolso después de este período, se anima a los aficionados a contactar a support@tickets.roadtoqatar.qa para obtener asistencia", indican. La Finalissima, el duelo entre los campeones de Europa y América que tendrían que haber disputado España y Argentina en Lusail (Catar) el próximo 27 de marzo, ha sido cancelada al no haber acuerdo entre la UEFA y las Federaciones de España y Argentina sobre la fecha del partido y la sede. El 'Qatar Football Festival', de cinco días de duración, también incluía los partidos Egipto-Arabia Saudí y Qatar-Serbia, el 26 de marzo; Egipto-España y Arabia Saudí-Serbia, el 30 de marzo; y Qatar-Argentina, el 31 de marzo.