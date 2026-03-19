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¿Quiénes son los salvadoreños que aparecieron en la Gala de los Oscar?

Tres salvadoreños, que se hacen llamar en redes sociales Los Llanteros 503, fueron parte de la Gala de los Premios Oscar 2026, donde uno de ellos subió al escenario para recibir el premio a Mejor Cortometraje, junto con todo el grupo detrás del mismo. Esto porque participó en The Singers.

Por revistaeyn.com El Salvador dijo presente en la reciente gala de los Premios Oscar 2026. Rigoberto Amaya, conocido como “el Tío Rigo”, subió al escenario, junto con el equipo de The Singers, para recibir la estatuilla como Mejor Cortometraje de Acción Real. Amaya, quien también anduvo por la alfombra roja, es parte de los llamados Llanteros 503, un grupo de salvadoreños (Rigoberto, Mister George y Marlon) que viven desde hace años en Estados Unidos y que son parte de The Singers (Los Cantantes). Su participación se dio tras ser contactados por el equipo de la película. Cuentan que el director Sam A. Davis, encontró estos videos y los consideró para el cortometraje.

Davis trabajó en una adaptación del cuento “The Singers” de Iván Turguénev. En este cortometraje ganador del Oscar, un concurso de canto improvisado en un bar de mala muerte convierte una noche solitaria en un sincero momento de armonía. Durante el rodaje, participaron en escenas ambientadas en un pub, donde interpretan a un grupo de amigos. También compartieron elementos culturales del país, que están dentro del corto, que se puede ver en Netflix.

El proyecto ya había recibido más de 35 premios internacionales, incluyendo reconocimientos en Sundance y Clermont-Ferrand, y fue adquirido por Netflix para su distribución global.

¿QUIÉNES SON LOS LLANTEROS 503?

El grupo Llanteros 503 está integrado por salvadoreños que trabajan en un taller de llantas y que se dieron a conocer en redes sociales por sus videos mientras realizan su jornada laboral. Primero, mostraban su trabajo, pero luego evolucionaron a mostrar pasos de baile y parte de su vida diaria, siendo un fenómeno. La idea fue de la esposa de Don Jorge. "Jorge, baile", dice que le mencionaba todas las noches. El primer video fue "Mambo". Y ahora buscan llegar a más artistas, como lo hicieron con Carin León. Ellos sirven a los usuarios por medio de servicio a domicilio.