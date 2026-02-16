Fallece Robert Duvall, el aclamado actor de Apocalypse Now y El Padrino

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Óscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo", escribió la esposa de Duvall, de origen argentino, en un emotivo comunicado en Facebook.

Robert Duvall, aclamado actor de cintas icónicas como Apocalypse Now y El Padrino, murió a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó su viuda, Luciana Duvall.

El intérprete, siete veces nominado al Óscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en Tender Mercies (Gracias y favores) de 1983, tuvo una extensa carrera, primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte.

"Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban", dijo su viuda en su mensaje, junto a una foto de ambos.

Según Luciana Duvall, su dedicación a su arte, deja a su público "algo duradero e inolvidable".

"Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja", agregó.

Robert Duvall, nacido en San Diego el 5 de enero de 1931, debutó en el cine con Matar a un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962), al tiempo que mantuvo sus papeles televisivos.