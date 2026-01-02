Multan con US$60.000 a tienda peruana por falsificación de pokémones

Ocio

Si bien la multa fue establecida a finales de octubre, trascendió públicamente a finales de noviembre, cuando tuvo repercusión en medios nacionales.

POR EFE El gigante japonés Nintendo logró que una tienda peruana que importaba peluches de pokémones falsificados, sin contar con la respectiva licencia, recibiese una multa de al menos 202.551 soles (unos 60.000 dólares) por haber infringido su derecho a la propiedad intelectual. La multa fue establecida por la Comisión de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a demanda de Nintendo, que denunció a la tienda con sede en el centro histórico de la capital peruana, donde abundan numerosos negocios de imitaciones de productos, importados principalmente de China.

Si bien la multa fue establecida a finales de octubre, trascendió públicamente a finales de noviembre, cuando tuvo repercusión en medios nacionales. De acuerdo a la resolución emitida por Indecopi, a la que tuvo acceso EFE, la tienda había importado más de 2.600 peluches sin autorización de Nintendo de los pokémones Charizard (1.050), Meowth (900) y Snorlax (720), tras una inspección realizada por las autoridades. Estos productos, que quedaron confiscados por las autoridades peruanas, habían sido importados desde China con un valor en embarque de entre 0,70 y 1,10 dólares por cada unidad.