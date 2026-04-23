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Consumo de bebidas y snacks en Costa Rica podría crecer 9 % durante el Mundial 2026

NIQ proyecta que el crecimiento se concentrará en las llamadas “categorías de alto impacto”. En el segmento de hidratación, se anticipa una mayor demanda de cervezas, refrescos y agua.

Por revistaeyn.com El Mundial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo promete emociones en la cancha, sino también un fuerte dinamismo en el consumo en Costa Rica. De acuerdo con análisis de la firma NielsenIQ (NIQ), se perfila como una de las ventanas comerciales más relevantes del año para fabricantes y minoristas en el país. Históricamente, Costa Rica ha destacado como un mercado “outlier” dentro de Centroamérica, es decir, con un comportamiento que rompe las tendencias regionales.

Durante el evento disputado en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, el país registró un incremento del 9 % en el volumen de ventas en categorías como bebidas, snacks, licores y galletas, superando incluso a economías de mayor tamaño como México, Brasil y Argentina. Para la edición de 2026, NIQ proyecta que el crecimiento se concentrará en las llamadas “categorías de alto impacto”. En el segmento de hidratación, se anticipa una mayor demanda de cervezas, refrescos y agua, productos tradicionalmente asociados al consumo durante los partidos. A esto se suma el repunte en categorías vinculadas a la recuperación y el entretenimiento en el hogar, como los sueros y las boquitas. En particular, los sueros han mostrado un desempeño sobresaliente, con un crecimiento del 18 % durante la Copa América 2024, mientras que las boquitas aumentaron un 3 % en ese mismo periodo.