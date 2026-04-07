Netflix presenta una nueva aplicación de juegos 'Playground' para niños

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“Netflix Playground” está disponible para descarga en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia, Filipinas y Nueva Zelanda. La compañía planea lanzarla a nivel global hacia finales de este mes.

Por revistaeyn.com Netflix redobló su apuesta por los videojuegos al lanzar una nueva aplicación llamada “Netflix Playground”, que incluirá juegos basados en personajes infantiles populares como Peppa Pig y Sesame Street. Los analistas señalan que los esfuerzos de la compañía de streaming en el ámbito de los videojuegos aún no se han consolidado como un motor importante de crecimiento. Uno de los principales desafíos, consideran, es la cartera relativamente limitada de propiedad intelectual icónica de Netflix en comparación con competidores como Warner Bros. Discovery, que posee franquicias como DC Comics.

Algunos de los juegos más populares de Netflix incluyen “GTA: San Andreas” de Rockstar Games, así como aquellos basados en sus propias series exitosas como “Squid Game: Unleashed”. La compañía indicó que las nuevas funciones buscan ser un “espacio curado donde los padres sepan que los niños están entretenidos, comprometidos y enriquecidos”. La iniciativa también tiene como objetivo profundizar la interacción con las familias, un segmento en el que el contenido infantil tradicionalmente se ha considerado clave para reducir la cancelación de suscripciones, ya que los padres tienen menos probabilidades de darse de baja. “Poner énfasis en los programas para niños hará que Netflix sea más atractivo y retentivo para los hogares con niños”, afirmó Ross Benes, analista senior de Emarketer. La nueva aplicación ayudará a Netflix a “competir en el único ámbito en el que presenta una debilidad frente a Disney+, que es el contenido infantil”, añadió.