¿Puede la IA encontrarme pareja? Tinder busca crear 'matches' más personalizados

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La aplicación también rediseñará Music Mode "para facilitar conexiones a través de los gustos musicales compartidos" e incorporará Astrology Mode, una herramienta que permitirá conectar a usuarios según su compatibilidad astrológica.

Por Agencia EFE La aplicación de citas Tinder anunció que incorporará más inteligencia artificial (IA) en su plataforma para crear 'matches' "más personalizados" y hacer recomendaciones más inteligentes a los usuarios. En un comunicado, la empresa informó que lanzó en Estados Unidos y Canadá su función piloto Chemistry, basada en inteligencia artificial, la cual ofrece recomendaciones diarias de perfiles a los usuarios según sus intereses.

"A través de preguntas y respuestas y funciones opcionales como 'CameraRoll Scan', Tinder puede entender mejor tu personalidad, tu estilo y qué es lo que te importa para ofrecer 'matches' más relevantes", anotó la compañía. Así, Chemistry analiza patrones en los carretes de fotos compartidos por los usuarios de la aplicación y ofrece información a otros internautas sobre sus intereses, su estilo de vida o su personalidad. Por otro lado, Tinder impulsará una nueva iniciativa llamada Tinder Connect que permite integrar más aplicaciones en su perfil, además de Spotify. Por ejemplo, la aplicación permitirá que los usuarios incluyan datos de plataformas como Duolingo para mostrar sus diversos intereses, desde los idiomas hasta la gastronomía, y facilitar así las conversaciones. Además, también incluirá funciones y herramientas impulsadas por IA como Photo Enhance o Visual Interests, que mejorarán la calidad de las fotografías subidas al perfil.