2Wai, una aplicación que permite crear 'familiares' en forma de avatares

Por revistaeyn.com

Ya no es ficción. 2Wai es una aplicación que permite crear avatares de cualquier persona. "La conexión humana, reinventada en la era de la IA", indica la app en su web oficial.

La idea es grabar a una persona durante tres minutos y dejar que la app procese la información para generar un avatar hiperrealista.

"La herramienta imita la apariencia, la voz y lo que la empresa define como patrones de memoria, construidos a partir de datos del usuario", detalló a iProUP el experto en tecnología Federico Martínez.