Orquesta salvadoreña Hermanos Flores alista sus éxitos para festival Coachella

Por Agencia EFE La orquesta salvadoreña de música tropical Los Hermanos Flores anunció en una conferencia de prensa que prepara sus "grandes éxitos" para su histórica presentación en el reconocido festival estadounidense Coachella de 2026, lo que la convertirá en la primera banda del país centroamericano en asistir a dicho evento. Nory Flores, la voz principal de Los Hermanos Flores, dijo que se encuentran en los preparativos de su repertorio para los 40 minutos de presentación que tendrá lugar los días 11 y 18 de abril de 2026, y que "indudablemente" interpretarán canciones como 'La Enfermera', 'Mi País', 'La Bala' y otros "grandes éxitos de la orquesta".

"Casi no duermo, porque hay tantas cosas que organizar y coordinar con tiempo", pero "estamos muy emocionados, preparándonos en todo aspecto", manifestó visiblemente emocionada Nory Flores. Arnoldo Flores, director propietario de la agrupación, dijo que son "55 años de éxitos" y 65 años de ser fundada la orquesta "con 150 canciones reconocidas por los salvadoreños, lo que ha permitido que "ya todos" conozcan sus "grandes éxitos". "En 40 minutos es difícil escoger entre 150 y solo vamos a tocar unas 10 canciones", sostuvo Flores y agradeció a los salvadoreños por su respaldo y porque "todo el mundo en El Salvador ha bailado con Los Hermanos Flores", comentó.