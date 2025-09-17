Centroamérica & Mundo

Proyección oficial de crecimiento económico de El Salvador se mantiene entre 2,5 % y 3 % para 2025

La titular del Ministerio de Economía, María Luisa Hayem, dice que el crecimiento de entre un 2,5 % y un 3 % al cierre de 2025, será "muy positivo" en comparación "con el crecimiento de décadas anteriores".

Por Agencia EFE El Salvador reflejará un crecimiento económico de entre un 2,5 % y un 3 % al cierre de 2025, según estimaciones del Gobierno que lo considera "muy positivo" en comparación "con el crecimiento de décadas anteriores". "Nosotros seguimos optimistas que vamos a cerrar este año con ese crecimiento mayor, nuevamente, el que crecíamos en décadas anteriores. Estamos hablando de un estimado entre un 2,5 % y un 3 %", dijo la titular del Ministerio de Economía, María Luisa Hayem, en una entrevista en un canal local.

La funcionaria subrayó que esta proyección "es positiva, si lo comparamos con crecimientos anteriores, pero también positivo dado el contexto (económico) que cambia constantemente". El Banco Mundial reafirmó el pasado junio su previsión de crecimiento económico del 2,2 % para El Salvador en 2025, manteniendo la misma proyección que presentó en abril pasado. Con esta previsión, la economía de El Salvador sería la segunda que menos crece en Centroamérica en 2025, siendo Belice que ocuparía el primer lugar con un crecimiento proyectado de 1,2 %. La institución financiera subrayó la estabilidad de las estimaciones para las economías centroamericanas, a pesar de un contexto global marcado por tensiones comerciales y proteccionismo.

COMPARACIÓN REGIONAL

Según la actualización del informe Perspectivas Económicas Mundiales, Centroamérica crecerá un 3,3 % en 2025, impulsada por el dinamismo en servicios y el fortalecimiento del consumo. Para El Salvador, el organismo multilateral prevé una recuperación gradual en los próximos años, con un crecimiento del 2,4 % en 2026 y del 2,9 % en 2027. El Fondo Monetario Internacional (FMI), entre tanto, proyecta un alza del 2,5 % este año.