El sabor de El Xolo se disfrutará en las alturas

“ Esta es una oportunidad única para compartir nuestra dedicación a los ingredientes locales y la historia que cada plato cuenta, ofreciendo a los pasajeros de Avianca una experiencia culinaria inolvidable que celebra nuestras raíces”, comentó Gracia Navarro.

Este menú estará disponible en los vuelos desde San Salvador que ofrecen la experiencia Business Class Américas.

Una de las mejores cocinas de Centroamérica y El Salvador se disfrutará en las alturas. A partir de agosto, la aerolínea Avianca expandirá su oferta gastronómica gourmet. Esta iniciativa incluirá un menú para almuerzo o cena elaborado por los chefs del restaurante El Xolo en San Salvador, en colaboración con el reconocido chef colombiano Álvaro Clavijo, del restaurante El Chato .

El Xolo es un restaurante fundado por los chefs salvadoreños Alexander Herrera y Gracia Navarro. Su propuesta se ha enfocado en la preservación de las tradiciones culinarias de El Salvador y en la promoción de sus maravillosos sabores locales.

En su restaurante el maíz es uno de sus protagonistas.

En 2024, El Xolo recibió el Premio Nacional a la Gastronomía y el galardón a Restaurante del Año en la VI Gala de la Gastronomía y es uno de los mejores según el Latin America’s 50 Best Restaurants.

“Estamos emocionados de llevar la esencia de El Xolo y la riqueza de la gastronomía salvadoreña a los cielos con Avianca”, comentó Alexander Herrera, cofundador de El Xolo.

“Esta alianza nos permite llevar la riqueza de la gastronomía salvadoreña a nuestros vuelos de 3 o más horas desde El Salvador, y destacar lo mejor de nuestras raíces en nuestro servicio a bordo. La incorporación de El Xolo en la experiencia Business Class Américas es un paso más en nuestro objetivo de ofrecer una experiencia memorable”, comentó Katherine Stradaioli, vicepresidente de Customer Delivery de Avianca.

El nombre del restaurante se inspira en el perro mesoamericano Xoloitzcuintle. Su concepto se basa en que “Hacemos nuestra versión de la cocina salvadoreña inspirada en Mesoamérica", según Herrera.

Esta propuesta gastronómica se suma a los beneficios de la experiencia Business Class Américas de Avianca.