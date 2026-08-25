Pagan millonaria suma por el balón de la "Mano de Dios" de Maradona

Por Agencia EFE

El balón de la "Mano de Dios" de Diego Armando Maradona se vendió en subasta por US$3,35 millones en Heritage Auctions, en Estados Unidos.

La venta de la pelota, con la que el mítico futbolista convirtió el gol de la "Mano de Dios" para Argentina ante Inglaterra en el Mundial de 1986, finalmente no cumplió las expectativas que se habían creado.

Se esperaba que la subasta, que comenzó con un precio base de US$2,5 millones y se celebró el sábado, batiera récords y llegara a alcanzar los US$10 millones.