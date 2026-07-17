La igualdad marca los duelos España-Argentina

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La igualdad de sus choques directos desaparece en el palmarés internacional cosechado por las dos selecciones: la Albiceleste, que defiende el título logrado en Catar hace cuatro años, ha ganado tres Mundiales y 16 Copas de América, mientras que la Roja consiguió su única estrella en 2010 y ha ganado cuatro Eurocopas.

Por Agencia EFE España y Argentina, que jugarán en Nueva York la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, mantienen una igualdad total en sus enfrentamientos, seis victorias para cada una y dos empates, pero el único partido de competición oficial entre ellas, jugado en el Mundial de Inglaterra 1966, cayó del lado argentino. La final del domingo se convierte así en la auténtica Finalissima, un duelo entre los vigentes campeones de Europa y América previsto para marzo pasado que no llegó a disputarse.

La igualdad de sus choques directos desaparece en el palmarés internacional cosechado por las dos selecciones: la Albiceleste, que defiende el título logrado en Catar hace cuatro años, ha ganado tres Mundiales (1978, 1986 y 2022) y 16 Copas de América, mientras que la Roja consiguió su única estrella en 2010 y ha ganado cuatro Eurocopas (1964, 2002, 2012 y 2024). En los últimos años Argentina ha encadenado victorias sucesivas en la Copa América de 2021, el Mundial de 2022 y la Copa América de 2024, una racha triunfal idéntica a la que firmó España entre 2008 y 2012, cuando ganó consecutivamente dos Eurocopas y el Mundial de Sudáfrica. Además, el equipo dirigido por Lionel Scaloni sumó en 2022 la Finalissima, título conquistado ante Italia. La de Nueva York es la segunda final mundialista para España y la séptima para Argentina, con victorias en Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022, y derrotas en Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014.

Goleadas en los últimos enfrentamientos

Sólo uno de los catorce partidos que han enfrentado a lo largo de la historia a españoles y argentinos fue de competición oficial: se jugó el 13 de julio de 1966 en el Villa Park de Birmingham, durante la primera fase del Mundial de Inglaterra, y Argentina venció por 2-1. Luis Artime adelantó a la Albiceleste en el minuto 65, Pirri empató en el 71 y de nuevo Artime decidió el encuentro en el 79. España quedó eliminada y Argentina avanzó a cuartos, donde fue eliminada por Inglaterra.