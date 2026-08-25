Gobierno de Honduras entrega maquinaria para fortalecer a las municipalidades

El Gobierno de Honduras inició la primera etapa de entrega de maquinaria pesada a las municipalidades, una iniciativa orientada a fortalecer la descentralización del Estado y dotar de capacidad operativa directa a los gobiernos locales para atender las necesidades de sus comunidades.

Esta fase inicial contempla la distribución de 126 máquinas destinadas a 81 alcaldías. Sin embargo, el programa continuará progresivamente hasta abarcar los 298 municipios del país, con una proyección global que superará las 2,000 unidades operativas.

El presidente Nasry Asfura, explicó que la dotación total contempla siete máquinas por municipalidad, entre ellas tractores, motoniveladoras, retroexcavadoras, vibrocompactadores, tanques de agua y volquetas. Además, señaló que la asignación podrá adaptarse a las necesidades particulares de cada municipio, tomando en cuenta la maquinaria con la que ya cuentan las alcaldías.

Asimismo, reiteró que el objetivo es que las municipalidades dispongan de las herramientas necesarias para ejecutar directamente obras y trabajos en sus comunidades, manteniendo el respaldo del Gobierno a los municipios para atender oportunamente las necesidades de los hondureños.