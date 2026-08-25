INCAE desarrollará iniciativa de US$5 millones que busca formar a 25.000 líderes

Por revistaeyn.com
El proyecto, denominado Freedom Education Ecosystem for LatinAmerica (Ecosistema de Educación para la Libertad en América Latina), forma parte de una iniciativa global que The Reynolds Foundation articula con instituciones de educación superior.
INCAE será el socio académico encargado de desarrollar esta línea de trabajo en la región. La iniciativa se implementará junto con la Fundación The Democracy Lab (Demo Lab), organización costarricense y laboratorio de innovación cívica que empodera a la ciudadaníapara fortalecer la libertad y la democracia.
La alianza combina la experiencia académica y lared latinoamericana de INCAE con la Academia de Libertad, la plataforma de educación cívica de Demo Lab, diseñada para llevar a los jóvenes de la apatía a la acción.
“La capacidad de liderar con propósito, con valores y con principios éticos —y de hacerlo desde un estilo democrático, en el que todos contribuyen— genera una inteligencia colectiva mayor que la suma de las inteligencias individuales. Ese liderazgo no solo produce mejores decisiones: es un potenciador de oportunidades en todos los niveles”, señaló Camelia IlieCardoza, rectora de INCAE Business School.
Durante el primer año, los contenidos se incorporarán a una selección de programas y redes de INCAE mediante una fase piloto por cohortes. Esta etapa permitirá medir la participación, la finalización de los cursos y los resultados de aprendizaje antes de decidir cualquier ampliación.
La plataforma se ofrecerá en dos formatos: un curso principal, concebido como unaexperiencia de aprendizaje de mayor profundidad para entornos académicos, y masterclasses, diseñadas para una participación más flexible. A partir del segundo año, y en función de los resultados del piloto, está previsto extender el programa a estudiantes, egresados y participantes de Educación Ejecutiva de INCAE, así como a otras redes y alianzas en América Latina.
El proyecto aspira a alcanzar hasta 25.000 participantes a lo largo de sus cinco años de implementación, de manera escalonada y sujeta a validación. Además, alrededor de 300 participantes podrían avanzar hacia actividades de mentoría, desarrollo profesional y liderazgo aplicado a través de la red de embajadores (Freedom Ambassador Network), que incluye la exploración de becas y trayectorias académicas dentro de INCAE, conforme a suscriterios de admisión y estándares académicos.
El aporte de The Reynolds Foundation cubrirá el desarrollo de la iniciativa durante sus primeros cinco años, incluyendo la gestión académica, la implementación, la investigación y medición de resultados, las actividades de liderazgo y la administración del proyecto.
Durante los cinco años de implementación, INCAE y Demo Lab darán seguimiento a los resultados para identificar aprendizajes y elementos replicables en otros países y contextos de la región. El proyecto comenzará en Costa Rica y se extenderá a toda América Latina, con un enfoque por fases que permitirá evaluar sus resultados, aprendizajes y oportunidades de expansión.