INCAE desarrollará iniciativa de US$5 millones que busca formar a 25.000 líderes

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The Reynolds Foundation seleccionó a INCAE Business School como su socio académico en América Latina para desarrollar el Freedom Education Ecosystem for Latin America, una iniciativa enfocada en liderazgo con propósito, valores, principios éticos y participación cívica.

Por revistaeyn.com El proyecto, denominado Freedom Education Ecosystem for LatinAmerica (Ecosistema de Educación para la Libertad en América Latina), forma parte de una iniciativa global que The Reynolds Foundation articula con instituciones de educación superior. INCAE será el socio académico encargado de desarrollar esta línea de trabajo en la región. La iniciativa se implementará junto con la Fundación The Democracy Lab (Demo Lab), organización costarricense y laboratorio de innovación cívica que empodera a la ciudadaníapara fortalecer la libertad y la democracia.

La alianza combina la experiencia académica y lared latinoamericana de INCAE con la Academia de Libertad, la plataforma de educación cívica de Demo Lab, diseñada para llevar a los jóvenes de la apatía a la acción. “La capacidad de liderar con propósito, con valores y con principios éticos —y de hacerlo desde un estilo democrático, en el que todos contribuyen— genera una inteligencia colectiva mayor que la suma de las inteligencias individuales. Ese liderazgo no solo produce mejores decisiones: es un potenciador de oportunidades en todos los niveles”, señaló Camelia IlieCardoza, rectora de INCAE Business School. Durante el primer año, los contenidos se incorporarán a una selección de programas y redes de INCAE mediante una fase piloto por cohortes. Esta etapa permitirá medir la participación, la finalización de los cursos y los resultados de aprendizaje antes de decidir cualquier ampliación. La plataforma se ofrecerá en dos formatos: un curso principal, concebido como unaexperiencia de aprendizaje de mayor profundidad para entornos académicos, y masterclasses, diseñadas para una participación más flexible. A partir del segundo año, y en función de los resultados del piloto, está previsto extender el programa a estudiantes, egresados y participantes de Educación Ejecutiva de INCAE, así como a otras redes y alianzas en América Latina.