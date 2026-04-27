Película 'Michael' irrumpe con fuerza en la taquilla global

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'Michael' narra los inicios del cantante en los Jackson 5 hasta convertirse en uno de los artistas más importantes del planeta. Jaafar Jackson, sobrino del cantante, interpreta al rey del pop en su debut como actor.

Por Agencia EFE 'Michael', la película biográfica centrada en la figura de Michael Jackson, irrumpe con fuerza en el primer puesto de la taquilla mundial con una recaudación de US$217 millones a nivel global en su primer fin de semana de estreno, según datos de la web Box Office Mojo. De esta cantidad, US$97 millones han sido recaudados en Estados Unidos y Canadá y el resto (US$120) en los otros mercados.

El estreno ha batido las expectativas pese a las malas críticas -un 38 % en la página web Rotten Tomatoes, que hace una media de las reseñas en medios-. El público, en cambio, le da una buena puntuación. Según datos de CinemaScore, que recaba encuestas a la salida del cine, la calificación sube hasta 'A-', siendo la mejor clasificación A+ y la peor F-. Según PostTrak, el 61 % de los compradores de entradas son mujeres y el 66 % tenía 25 años o más. Se trata del mejor debut de la historia para una película biográfica, superando el récord establecido por 'Straight Outta Compton' de 2015 (US$60 millones) y 'Bohemian Rhapsody' de 2018, con US$51 millones , según datos de Variety. 'Michael' narra los inicios del cantante en los Jackson 5 hasta convertirse en uno de los artistas más importantes del planeta. Jaafar Jackson, sobrino del cantante, interpreta al rey del pop en su debut como actor.