Pep Guardiola sobre la clase magistral de Lionel Messi contra Inglaterra

Por: Agencias

El siguiente es el texto completo de las afirmaciones de Pep Guardiola tras el encuentro de Argentina-Inglaterra, donde Lionel Messi realizó dos asistencia históricas que permitieron a Enzo Fernández y a Lautaro Martínez convertir los dos goles que llevan a la alabiceleste a la final del Mundial 2026, que jugará el próximo domingo con España:

“La gente sigue preguntándome cómo es posible que Messi siga haciendo esto a los 39 años. Mi respuesta es simple porque el fútbol nunca ha visto a nadie como él. La edad derrota a todos, pero de alguna manera se niega a derrotar a Lionel Messi. Lo que hizo esta noche estuvo más allá del fútbol... fue arte.”

“Inglaterra no jugó contra un jugador viejo. Jugaron contra la mente más grande que este deporte ha producido jamás. Dos asistencias en una semifinal de la Copa del Mundo, controlando el ritmo del partido más importante del planeta como si estuviera jugando en su patio trasero. Eso no es normal. Es imposible de enseñar.”

“He estado en la banda y he visto a Leo hacer cosas que me dejaron sin palabras. Esta noche, sentado en casa, me hizo sentir exactamente lo mismo. Cada toque tenía propósito. Cada pase llevaba peligro. Cada decisión era perfecta. No corrió lo más, pero hizo que todos los demás corrieran por él.”

“La parte aterradora es que ya no necesita sus piernas jóvenes. Su cerebro futbolístico está diez segundos por delante de todos los demás. Para cuando los defensores se dan cuenta de lo que está pasando, el balón ya está en el fondo de la red o un compañero está celebrando. Eso es genialidad. Genialidad pura.”

“La gente se obsesiona con los goles, pero esta noche Messi le recordó al mundo que el fútbol se trata de crear momentos que nadie más puede imaginar. Dos asistencias que cambiaron la historia de una nación. Dos pases que llevaron a Argentina a otra final de la Copa del Mundo. Esa es la definición de grandeza.”

“A los 39, la mayoría de las leyendas están sentadas en estudios de televisión hablando de fútbol. Messi sigue escribiendo la historia del fútbol. No está sobreviviendo a este nivel, lo está dominando. Por eso siempre diré que nunca ha habido, y nunca habrá, otro jugador como Lionel Messi.”

“Cuando esta Copa del Mundo termine, no solo recuerden los trofeos o las estadísticas. Recuerden que presenciaron a un genio de 39 años entrar en una semifinal de la Copa del Mundo contra uno de los equipos más fuertes del mundo... y hacerlos parecer ordinarios. Estamos viendo los capítulos finales de la más grande historia de fútbol jamás escrita.”