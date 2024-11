Quincy Jones, leyenda de la música estadounidense, fallece a los 91 años

De la amplia gama de actividades realizadas por Quincy Jones cabe destacar la producción de los discos "Thriller", en 1987, y "Bad", dos de los últimos y más premiados trabajos de Michael Jackson. Igualmente, la producción de “We Are the World” de USA for Africa, el sencillo dedicado a la ayuda a la hambruna en África