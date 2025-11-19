Consejos para viajar por carretera durante la temporada alta

Ocio

Cristóbal Colón anticipa un aumento significativo en el flujo de viajeros que se desplazan entre El Salvador, Guatemala y Honduras, destinos que tradicionalmente registran el mayor movimiento durante noviembre y diciembre.

Por revistaeyn.com Durante los últimos meses del año, la movilidad de personas en el triángulo norte de Centroamérica se incrementa derivado de las fechas festivas y actividades comerciales como las compras de Black Friday y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo entre otros eventos. Entre enero y octubre del presente año, las autoridades del Ministerio de Turismo reportan que 3.3 millones de visitantes internacionales, la meta es que al cierra del año hayan llegado a El Salvador, 4 millones de visitantes de acuerdo con las autoridades del MITUR.

De acuerdo con datos de las autoridades de Turismo, los viajes hacia El Salvador han mostrado un crecimiento destacado durante este año, con un incremento del 27 % en visitantes provenientes de Guatemala y del 17% desde Honduras. Este comportamiento refuerza la proyección de MOBILITY ADO, a través de su marca local Cristóbal Colón, anticipa un aumento significativo en el flujo de viajeros que se desplazan entre El Salvador, Guatemala y Honduras, destinos que tradicionalmente registran el mayor movimiento durante esta temporada.

Consejos para viajar por carretera

Cristóbal Colón comparte algunas recomendaciones para que los pasajeros disfruten de una experiencia de viaje más segura y placentera durante las fiestas de fin de año: 1. Planificar con anticipación: comprar los boletos con tiempo asegura disponibilidad, mejores horarios y precio. 2. Llegar con tiempo a la terminal: se recomienda estar al menos 30 minutos antes de la salida para evitar contratiempos. 3. Viajar ligero y organizado: etiquetar el equipaje y llevar solo lo necesario facilita la movilidad y seguridad.