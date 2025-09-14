Cristóbal Colón proyecta crecimiento del 60 % por nuevo servicio a bordo

Empresas & Management

La innovación de esta categoría es la incorporación de un sobrecargo a bordo, quien acompañará a los pasajeros durante todo el trayecto. Su labor incluye: atención personalizada, apoyo en trámites migratorios y la entrega de un servicio de alimentos y bebidas.

Por revistaeyn.com Autobuses Cristóbal Colón realizó el lanzamiento oficial de Diamante con servicio a bordo, una propuesta de lujo que eleva los estándares de comodidad, conectividad y atención al cliente en las rutas internacionales. La compañía proyecta que esta innovación permitirá un crecimiento de más del 60 % en la demanda del servicio Diamante, impulsado principalmente por viajeros corporativos y de turismo que buscan una experiencia superior.

El servicio Diamante ofrece amenidades premium, diseñadas para viajes más confortables y placenteros. Los pasajeros cuentan con asientos tipo reposet o cama, sanitarios independientes para hombres y mujeres, pantallas HD individuales con acceso a películas, series y juegos, aire acondicionado, Wi-Fi, conexiones eléctricas y USB, además de portaequipaje seguro y espacioso. La innovación de esta categoría es la incorporación de un sobrecargo a bordo, quien acompañará a los pasajeros durante todo el trayecto. Su labor incluye: atención personalizada, apoyo en trámites migratorios y la entrega de un servicio de alimentos y bebidas.