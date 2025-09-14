Empresas & Management

Cristóbal Colón proyecta crecimiento del 60 % por nuevo servicio a bordo

La innovación de esta categoría es la incorporación de un sobrecargo a bordo, quien acompañará a los pasajeros durante todo el trayecto. Su labor incluye: atención personalizada, apoyo en trámites migratorios y la entrega de un servicio de alimentos y bebidas.

    El servicio Diamante ofrece amenidades premium, diseñadas para viajes más confortables y placenteros. Foto de cortesía
2025-09-14

Por revistaeyn.com

Autobuses Cristóbal Colón realizó el lanzamiento oficial de Diamante con servicio a bordo, una propuesta de lujo que eleva los estándares de comodidad, conectividad y atención al cliente en las rutas internacionales.

La compañía proyecta que esta innovación permitirá un crecimiento de más del 60 % en la demanda del servicio Diamante, impulsado principalmente por viajeros corporativos y de turismo que buscan una experiencia superior.

El servicio Diamante ofrece amenidades premium, diseñadas para viajes más confortables y placenteros. Los pasajeros cuentan con asientos tipo reposet o cama, sanitarios independientes para hombres y mujeres, pantallas HD individuales con acceso a películas, series y juegos, aire acondicionado, Wi-Fi, conexiones eléctricas y USB, además de portaequipaje seguro y espacioso.

En esta primera etapa, el servicio con atención a bordo iniciará estando disponible en las rutas El Salvador–Guatemala y Guatemala–El Salvador, con un costo de US$40 por viaje sencillo, mientras que la opción Directo Económico mantiene su precio de US$20. La empresa espera expandir el modelo Diamante con sobrecargo a más rutas regionales de forma progresiva.

“El lanzamiento del servicio Diamante con atención a bordo responde a nuestra visión de innovar en la movilidad regional y ofrecer un viaje que supere las expectativas de nuestros clientes. Queremos que cada pasajero disfrute de un traslado seguro, cómodo y con la atención personalizada que merece”, destacó Josef Valdez, gerente comercial de Cristóbal Colón para el Triángulo Norte de Centroamérica.

