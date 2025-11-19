Franquicia SIXT rent a car expande sus servicios a El Salvador

El Salvador ha sido identificado como "un punto estratégico con un panorama turístico en pleno crecimiento, ofreciendo las condiciones ideales para escalar el negocio y diversificar el riesgo regional".

Tras consolidar operaciones durante siete años en el mercado costarricense, el conglomerado empresarial Age Holding ha anunciado la expansión de la franquicia SIXT rent a car a El Salvador.

La nueva operación se canalizará a través de la subsidiaria Age Mobility SV, SA de CV, la cual asumió la representación exclusiva de SIXT rent a car para el territorio salvadoreño a partir del pasado 15 de noviembre.

El compromiso de inversión inicial refleja el desarrollo de instalaciones que superan los 6.000 metros cuadrados, ubicadas en un corredor a tan solo 1,5 km del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Contará con una flota base de 150 vehículos, bajo la dirección de Marta Saade, quien asume el rol de Gerente General.

La visión a corto plazo incluye la apertura de sucursales en la ciudad de San Salvador y otros centros económicos relevantes, asegurando una cobertura nacional.

Esta iniciativa se alinea con la visión global de SIXT SE (Múnich, Alemania), un referente en soluciones de movilidad premium con más de 110 años de historia. El respaldo de la red global de SIXT, presente en más de 105 países, garantiza la implementación de estándares internacionales de servicio y la incorporación de tecnologías de vanguardia.

"Esta estrategia posiciona a Age Holding para capturar una cuota significativa del mercado de alquiler de vehículos de alta gama, tanto en el sector corporativo como en el turístico salvadoreño", dijo la empresa.