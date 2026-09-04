Récord: 12.575 traspasos internacionales con US$9.890 millones de gasto

Por Agencia EFE
La cifra de traspasos internacionales durante el periodo de inscripción que acaba de finalizar marcó otro récord, con 12.575 operaciones, entre ellas 267 jugadores mundialistas, y un gasto de US$9.890 millones, según datos facilitados por la FIFA.
El organismo publicó su informe de traspasos internacionales en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 2 de septiembre, que destaca los nuevos máximos, con el movimiento de los mundialistas de 47 países, que ascienden a más de US$3.300 millones.
Los datos de la FIFA constatan que los clubes ingleses vuelven a liderar el gasto en traspasos, cifrados en US$3.020 millones, seguidos de los italianos, que desembolsaron US$1.100 millones, los españoles, con una inversión de US$940 millones, los alemanes, con US$904 millones, y los franceses, con US$641 millones.
La Premier es la que más jugadores ha incorporado a sus plantillas, seguida de LaLiga española y la portuguesa.
En ingresos, los clubes de Francia figuran en primer lugar con 1.700 millones de dáolres y tras ellos se sitúan los de Inglaterra (1.430), Alemania (1.020), España (773) y Portugal (642).
Para la FIFA, "estas cifras ponen de manifiesto el continuo crecimiento y el alcance mundial del mercado de fichajes internacional y demuestran cómo el rendimiento en una Copa Mundial recientemente disputada, esto es, el mayor escenario del fútbol que ha congregado a los mejores jugadores del planeta, se traduce en nuevas oportunidades en el ámbito de clubes".
Las cifras de traspasos internacionales en el fútbol profesional masculino en este periodo ha aumentado progresivamente en los últimos cinco años. En 2022 se cerraron 9.905, en 2023 10.456, en 2024 10.859, y en 2025 11.863.
También el fútbol femenino ha presentado cifras récord, tanto en la cantidad de traspasos internacionales como en los importes desembolsados por ellos, meses antes del Mundial de Brasil, que se jugará del 24 de junio al 25 de julio de 2027La FIFA computó un total de 1.406 traspasos internacionales, el mayor volumen desde que hay registros y que representa un aumento del 19,2 % en comparación con el récord anterior.
En el mismo periodo de 2025 se completaron más de 1.100 traspasos y un gasto en indemnizaciones por transferencias que alcanzó los US$12,3 millones.
La cifra de gasto de los clubes ha sido la más alta para llegar a los US$28,6 millones, más del doble, y los ingleses son también los que más invirtieron, con US$8 millones.
Los españoles aparecen a continuación, tras desembolsar US$6,6 millones, delante de los Alemania, que alcanzaron los US$4,9 millones, y de Estados Unidos, con US$2,9 millones, frente a los US$4 del año anterior, y los de Italia, con US$2,1 millones.
En el apartado de ingresos son los equipos de Suecia los que figuran en cabeza, tras recibir US$4,2 millones, y el top cinco lo completan los de Inglaterra (US$4 millones), Francia (US$3,6), Alemania (US$3,6) y Países Bajos (US$2,9).