Récord: 12.575 traspasos internacionales con US$9.890 millones de gasto

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Los datos de la FIFA constatan que los clubes ingleses vuelven a liderar el gasto en traspasos, cifrados en US$3.020 millones, seguidos de los italianos, que desembolsaron US$1.100 millones y los españoles, con una inversión de US$940 millones.

Por Agencia EFE La cifra de traspasos internacionales durante el periodo de inscripción que acaba de finalizar marcó otro récord, con 12.575 operaciones, entre ellas 267 jugadores mundialistas, y un gasto de US$9.890 millones, según datos facilitados por la FIFA. El organismo publicó su informe de traspasos internacionales en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 2 de septiembre, que destaca los nuevos máximos, con el movimiento de los mundialistas de 47 países, que ascienden a más de US$3.300 millones.

Los datos de la FIFA constatan que los clubes ingleses vuelven a liderar el gasto en traspasos, cifrados en US$3.020 millones, seguidos de los italianos, que desembolsaron US$1.100 millones, los españoles, con una inversión de US$940 millones, los alemanes, con US$904 millones, y los franceses, con US$641 millones. La Premier es la que más jugadores ha incorporado a sus plantillas, seguida de LaLiga española y la portuguesa. En ingresos, los clubes de Francia figuran en primer lugar con 1.700 millones de dáolres y tras ellos se sitúan los de Inglaterra (1.430), Alemania (1.020), España (773) y Portugal (642). Para la FIFA, "estas cifras ponen de manifiesto el continuo crecimiento y el alcance mundial del mercado de fichajes internacional y demuestran cómo el rendimiento en una Copa Mundial recientemente disputada, esto es, el mayor escenario del fútbol que ha congregado a los mejores jugadores del planeta, se traduce en nuevas oportunidades en el ámbito de clubes".