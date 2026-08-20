Deuda soberana de EE.UU. supera los US$40 billones

Por: Agencias
La deuda pública de Estados Unidos superó por primera vez en su historia los US$40 billones (millón de millones), según muestran los datos emitidos este miércoles 19 de agosto por el Departamento del Tesoro.
Según su publicación diaria conocida como "Deuda calculada al centavo", el pasivo total del Gobierno Federal de Estados Unidos es de US$40.047 billones.
El hito se alcanzó apenas cinco meses después de que el monto sobrepasase los US$39 billones, una muestra de que el ritmo de crecimiento de esta deuda se ha acelerado recientemente.
Esto responde principalmente a que el gobierno dejó de percibir los aranceles que venía cobrando a importaciones procedentes de todo el mundo después de que el Tribunal Supremo decretara en febrero que eran ilegales.
A esto se añade tanto el incremento de la deuda vinculada a la salud y la seguridad social como de los intereses pagados por el país.
La cifra contrasta con un pronóstico anterior de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que preveía que el endeudamiento total alcanzaría los US$39,4 billones para el final del año fiscal 2026, en septiembre.
Ahora mismo, el nivel de gasto del gobierno supera en unos dos billones de dólares anuales sus ingresos fiscales. Para cubrir esa brecha, pide dinero prestado.
Deuda seguirá creciendo
Actualmente, el Gobierno Federal está gastando más de un billón de dólares al año en abonar intereses, que también van en aumento para financiar esta deuda, y esto ya supone la segunda mayor partida de gasto después del destinado al Seguro Social.
A esto hay que sumar la gran ley de recorte fiscal que el presidente Donald Trump impulsó el año pasado y que promete incrementar ese déficit anual por encima de los US$4 billones a lo largo de la próxima década.
En este contexto, la rentabilidad del bono estadounidense a 30 años volvió a alcanzar esta semana su nivel más alto en 19 años en medio del temor a una subida de la inflación por la guerra en Irán.
Esta misma jornada, EE.UU. anunció que duplicará el volumen de sus operaciones de recompra de bonos, hasta al menos US$4.000 millones, con el fin de "apoyar la liquidez" de los títulos a largo plazo que emite.