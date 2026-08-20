Deuda soberana de EE.UU. supera los US$40 billones

Por: Agencias

La deuda pública de Estados Unidos superó por primera vez en su historia los US$40 billones (millón de millones), según muestran los datos emitidos este miércoles 19 de agosto por el Departamento del Tesoro.

Según su publicación diaria conocida como "Deuda calculada al centavo", el pasivo total del Gobierno Federal de Estados Unidos es de US$40.047 billones.

El hito se alcanzó apenas cinco meses después de que el monto sobrepasase los US$39 billones, una muestra de que el ritmo de crecimiento de esta deuda se ha acelerado recientemente.

Esto responde principalmente a que el gobierno dejó de percibir los aranceles que venía cobrando a importaciones procedentes de todo el mundo después de que el Tribunal Supremo decretara en febrero que eran ilegales.

A esto se añade tanto el incremento de la deuda vinculada a la salud y la seguridad social como de los intereses pagados por el país.

La cifra contrasta con un pronóstico anterior de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que preveía que el endeudamiento total alcanzaría los US$39,4 billones para el final del año fiscal 2026, en septiembre.

Ahora mismo, el nivel de gasto del gobierno supera en unos dos billones de dólares anuales sus ingresos fiscales. Para cubrir esa brecha, pide dinero prestado.