Lester Martínez se impone y mantiene el título mundial interino para Guatemala

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Con esta victoria, Lester Martínez fortalece su posición en una de las divisiones más competitivas del boxeo mundial y mantiene abierta la puerta a nuevos desafíos frente a los grandes nombres de la categoría.

Por revistaeyn.com Lester Martínez volvió a hacer historia para Guatemala. El campeón guatemalteco derrotó por nocaut técnico al croata Luka Plantić en el décimo asalto, luego de que el árbitro detuviera el combate, y mantuvo el título mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El combate se disputó este sábado en el USC Galen Center de Los Ángeles, California, donde Martínez protagonizó una intensa batalla frente a un rival que llegó invicto y que representó una de las pruebas más importantes de su carrera.

Desde el inicio de la jornada, el Galen Center se vistió de azul y blanco. Banderas de Guatemala, camisetas y voces de apoyo acompañaron al campeón durante toda la noche. Los aficionados guatemaltecos alentaron a Lester de principio a fin, haciendo sentir la presencia de Guatemala en cada uno de los diez asaltos. Tras la victoria, Lester Martínez dedicó el triunfo a los guatemaltecos que estuvieron presentes en el Galen Center y a quienes siguieron la pelea desde Guatemala y otros lugares. “Chapines, gracias por su apoyo de todo corazón”, expresó Martínez. “A todos los que viven acá y viajaron de diferentes estados para poder venir, a todos los que estaban en Guatemala y cualquier otro país y pudieron venir, no saben qué buena sensación se siente verlos acá. Gracias, gracias por acompañarme en esta carrera, que es un largo camino, pero nos vamos abriendo paso a paso”, aseguró el campeón.

Un mensaje especial para sus padres

Después de asegurar la victoria y mantener su campeonato, Martínez también dedicó unas palabras a sus padres, reconociendo el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera. “¡Mamá, papá, hoy defendimos lo nuestro! Los quiero mucho, los amo. Y Guatemala, a celebrar nuestro Festival. ¡Arriba Guate!” Sus palabras reflejaron el significado personal y nacional de una victoria que mantiene a Guatemala representada en la élite del boxeo mundial. Con esta victoria, Lester Martínez fortalece su posición en una de las divisiones más competitivas del boxeo mundial y mantiene abierta la puerta a nuevos desafíos frente a los grandes nombres de la categoría. Entre los protagonistas de la división se encuentran Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli, nombres que forman parte del panorama de grandes combates que podrían presentarse para el campeón guatemalteco en su camino hacia una oportunidad por el campeonato mundial absoluto.