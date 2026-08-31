Lester Martínez se impone y mantiene el título mundial interino para Guatemala

Por revistaeyn.com
Lester Martínez volvió a hacer historia para Guatemala. El campeón guatemalteco derrotó por nocaut técnico al croata Luka Plantić en el décimo asalto, luego de que el árbitro detuviera el combate, y mantuvo el título mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
El combate se disputó este sábado en el USC Galen Center de Los Ángeles, California, donde Martínez protagonizó una intensa batalla frente a un rival que llegó invicto y que representó una de las pruebas más importantes de su carrera.
Desde el inicio de la jornada, el Galen Center se vistió de azul y blanco. Banderas de Guatemala, camisetas y voces de apoyo acompañaron al campeón durante toda la noche. Los aficionados guatemaltecos alentaron a Lester de principio a fin, haciendo sentir la presencia de Guatemala en cada uno de los diez asaltos.
Tras la victoria, Lester Martínez dedicó el triunfo a los guatemaltecos que estuvieron presentes en el Galen Center y a quienes siguieron la pelea desde Guatemala y otros lugares.
“Chapines, gracias por su apoyo de todo corazón”, expresó Martínez. “A todos los que viven acá y viajaron de diferentes estados para poder venir, a todos los que estaban en Guatemala y cualquier otro país y pudieron venir, no saben qué buena sensación se siente verlos acá. Gracias, gracias por acompañarme en esta carrera, que es un largo camino, pero nos vamos abriendo paso a paso”, aseguró el campeón.
Un mensaje especial para sus padres
Después de asegurar la victoria y mantener su campeonato, Martínez también dedicó unas palabras a sus padres, reconociendo el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera.
“¡Mamá, papá, hoy defendimos lo nuestro! Los quiero mucho, los amo. Y Guatemala, a celebrar nuestro Festival. ¡Arriba Guate!”
Sus palabras reflejaron el significado personal y nacional de una victoria que mantiene a Guatemala representada en la élite del boxeo mundial.
Con esta victoria, Lester Martínez fortalece su posición en una de las divisiones más competitivas del boxeo mundial y mantiene abierta la puerta a nuevos desafíos frente a los grandes nombres de la categoría.
Entre los protagonistas de la división se encuentran Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli, nombres que forman parte del panorama de grandes combates que podrían presentarse para el campeón guatemalteco en su camino hacia una oportunidad por el campeonato mundial absoluto.
Originario de Petén, Lester Martínez se ha consolidado como uno de los máximos referentes del boxeo guatemalteco y como una inspiración para miles de jóvenes que sueñan con alcanzar la élite deportiva.
Durante su etapa amateur conquistó la medalla de plata en el Campeonato Mundial Juvenil de 2012 y, en 2018, escribió una de las páginas más memorables del deporte nacional al derrotar al campeón olímpico cubano Arlen López para conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.
Martínez ha conquistado los títulos WBC Latino, WBO Latino y WBA Continental Latinoamérica, además de protagonizar en 2025 uno de los combates más destacados de su carrera frente al clasificado mundial Christian Mbilli, pelea que terminó en empate después de diez intensos asaltos.
Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó el 21 de marzo de 2026, cuando derrotó por decisión unánime al estadounidense Immanuwel Aleem para conquistar el título mundial interino supermediano del CMB.