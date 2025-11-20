Ronaldo y Messi quedan involucrados en la interna de demócratas y republicanos

El partido demócrata publicó este miércoles en su cuenta de TikTok unas imágenes de Lionel Messi como una 'respuesta' al vídeo publicado el martes por la Casa Blanca en el que aparecía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

El vídeo publicado en TikTok recopila imágenes icónicas de la carrera de Messi con la camiseta del Barcelona y del París Saint Germain, con la de la selección argentina, y también en el acto de entrega de uno de sus ocho Balones de Oro.

Esta publicación se produce un día después de que la Casa Blanca difundiera un vídeo de Trump y Ronaldo caminando y el mensaje "dos GOAT" (Greatest of All Time, El mejor de todos los tiempos).

Por la noche, durante la cena con Bin Salmán y la delegación saudí, Trump destacó la presencia de la superestrella portuguesa y dijo que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer a Ronaldo en persona.

Cristiano Ronaldo y Rodríguez se hospedaron en un lujoso hotel a una calle de la Casa Blanca.

La visita del futbolista, quien se ha convertido en un promotor internacional turístico y económico del reino árabe, ocurre siete meses antes del arranque del Mundial de 2026 en Estados Unidos.