Se acaba una era: MTV cierra canales dedicados a la música

Por revistaeyn.com

Paramount Global confirmó que las señales de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live cerrarán emisiones el 31 de diciembre de 2025.

Con este cierre se pone final a más de cuatro décadas de transmisión continua.

El cierre afectará primero a los canales en el Reino Unido e Irlanda, y posteriormente a los de Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.

Sin embargo, el canal principal de MTV continuará, pero hará una transición a los reality shows y el entretenimiento, con programas como Teen Mom y Georgie Shore, abandonando definitivamente su concepto original de música 24/7.

Aunque la marca sobrevivirá mediante sus plataformas digitales y eventos insignia como los Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs), el espíritu original del canal —ese que unía a millones frente a la pantalla para descubrir la próxima gran canción— se extinguirá.

Detrás de la medida están-además de los cambios en el hábito de consumo de la música- los recortes de costos que acompañan la fusión entre Paramount Global y Skydance Media.

La cadena marcó hitos que definieron generaciones. Fue el escenario del estreno de “Thriller”, el monumental videoclip de Michael Jackson en 1983; dio voz a David Bowie, quien en una recordada entrevista instó a MTV a abrir espacio a artistas afroamericanos.