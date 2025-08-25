¿Qué significará para Paramount+ la distribución principal de la UFC?

Ocio

El contrato anunciado por Paramount Skydance Corp. asciende a US$7.700 millones y tendrá una vigencia de siete años; a partir de 2026 Paramount+ será la plataforma de distribución principal de las peleas de UFC en EEUU.

Por revistaeyn.com Paramount+ cerró un acuerdo de gran envergadura con TKO Group —la compañía matriz de la UFC— que podría cambiar el panorama de las transmisiones deportivas en Estados Unidos. El contrato anunciado por Paramount Skydance Corp. asciende a US$7.700 millones y tendrá una vigencia de siete años; a partir de 2026 Paramount+ será la plataforma de distribución principal de las peleas de UFC en EEUU, el pago por evento (pay-per-view) desaparecerá y solo una cobertura selecta se verá en la cadena CBS. Los datos de la encuesta de S&P Global Market Intelligence Kagan ayudan a dimensionar el impacto potencial: apenas 9 % de los adultos en línea estadounidenses dijo que suele ver eventos de UFC, una proporción similar a la de deportes como golf, tenis, motorsports y lucha libre profesional.

Ese público, sin embargo, tiene características demográficas relevantes para las plataformas de streaming: los aficionados a UFC son mucho más jóvenes que el promedio, con casi la mitad en el tramo 18–34 años y el 70 % por debajo de los 45 años. Solo un 5 % de los espectadores de UFC supera los 65 años, señala S&P Global Market Intelligence. Esos rasgos demográficos —mayor presencia masculina, mayor diversidad étnica y una tendencia a vivir en hogares con niños— explican por qué Paramount considera estratégica la inversión. Según el análisis de Kagan, la composición etaria y socioeconómica de los usuarios de Paramount+ es, en general, bastante similar a la del conjunto de encuestados; por tanto, la llegada de UFC podría resultar eficaz para captar o retener suscriptores jóvenes, un segmento muy codiciado por los servicios de video bajo demanda. Entre los usuarios de Paramount+ encuestados, 14 % reportó que suele ver eventos de UFC, lo que sugiere tanto solapamiento como oportunidad de crecimiento.