Grupo Roble: inicia nueva etapa de Metrocentro y va por otro proyecto en 2027

Por revistaeyn.com
Grupo Roble anunció que el centro comercial Metrocentro San Salvador abrirá a inicios de 2027 su decimocuarta etapa de expansión, un proyecto que incorporará 10,100 metros cuadrados de área comercial y 33 establecimientos entre tiendas y restaurantes.
La ampliación forma parte de una nueva fase de inversiones de Grupo Roble, que también contempla la renovación de sus centros comerciales y la construcción de un segundo complejo bajo la marca Metrocentro en San Miguel.
La nueva etapa estará ubicada al costado noreste de la octava fase de Metrocentro San Salvador y contará con tres niveles, 29 comercios, cuatro restaurantes y 523 plazas de estacionamiento. Según la empresa, el 100 % de los espacios comerciales ya fue colocado antes de su apertura.
Entre las marcas que se incorporarán figuran Siman Studio, Flying Tiger, LC Waikiki, Fabletics, Skechers Kids, Calvin Klein, Bath & Body Works, Victoria’s Secret, The North Face, Merrell e iShop. La oferta gastronómica incluirá a Donkeys, San Martín, Celeste Imperio y Goncha.
Alberto Poma, presidente de Grupo Roble, señaló que la confianza de los consumidores y de las marcas ha permitido concretar la ampliación con todos sus espacios comercializados. La compañía destacó que continuará apostando por el mercado salvadoreño tras 55 años de trayectoria de Metrocentro.
La expansión en San Salvador será acompañada por un nuevo proyecto en el oriente del país. A partir de 2027, Grupo Roble prevé comenzar la construcción de Metrocentro Periférico San Miguel, que estará situado sobre la Ruta Militar, junto al nuevo periférico Gerardo Barrios.
Este complejo tendrá más de 23,000 metros cuadrados de área útil y 967 espacios de estacionamiento. La empresa no detalló la inversión prevista ni la fecha estimada de apertura del nuevo centro comercial.
Además de estos proyectos, el grupo iniciará la renovación de sus centros comerciales a partir del próximo año, como parte de su estrategia de actualización de la infraestructura y la oferta comercial.
Metrocentro fue inaugurado el 25 de octubre de 1971 y actualmente cuenta con cinco centros comerciales en San Salvador, Santa Ana, Lourdes Colón, Sonsonate y San Miguel, que en conjunto reciben más de 63 millones de visitas anuales.
Solo Metrocentro San Salvador reúne más de 450 establecimientos y registra más de 33 millones de visitas al año. Con las nuevas inversiones, Grupo Roble busca ampliar su oferta de compras, gastronomía, servicios y entretenimiento, al tiempo que fortalece su presencia en las principales ciudades del país.