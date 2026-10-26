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Grupo Roble: inicia nueva etapa de Metrocentro y va por otro proyecto en 2027

La nueva etapa estará ubicada al costado noreste de la octava fase de Metrocentro San Salvador y contará con tres niveles, 29 comercios, cuatro restaurantes y 523 plazas de estacionamiento.

Por revistaeyn.com Grupo Roble anunció que el centro comercial Metrocentro San Salvador abrirá a inicios de 2027 su decimocuarta etapa de expansión, un proyecto que incorporará 10,100 metros cuadrados de área comercial y 33 establecimientos entre tiendas y restaurantes. La ampliación forma parte de una nueva fase de inversiones de Grupo Roble, que también contempla la renovación de sus centros comerciales y la construcción de un segundo complejo bajo la marca Metrocentro en San Miguel.

La nueva etapa estará ubicada al costado noreste de la octava fase de Metrocentro San Salvador y contará con tres niveles, 29 comercios, cuatro restaurantes y 523 plazas de estacionamiento. Según la empresa, el 100 % de los espacios comerciales ya fue colocado antes de su apertura. Entre las marcas que se incorporarán figuran Siman Studio, Flying Tiger, LC Waikiki, Fabletics, Skechers Kids, Calvin Klein, Bath & Body Works, Victoria’s Secret, The North Face, Merrell e iShop. La oferta gastronómica incluirá a Donkeys, San Martín, Celeste Imperio y Goncha. Alberto Poma, presidente de Grupo Roble, señaló que la confianza de los consumidores y de las marcas ha permitido concretar la ampliación con todos sus espacios comercializados. La compañía destacó que continuará apostando por el mercado salvadoreño tras 55 años de trayectoria de Metrocentro.