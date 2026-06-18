Nace W, la red social europea que aspira a competir con X

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El modelo de negocio de W se fundamenta en dos vías de ingresos: por un lado la publicidad y en el marco de la ley de Servicios Digitales de la UE (DSA) y del reglamento de protección de datos; y por otro, los "micropagos" que pueden realizar los usuarios.

Por Agencia EFE La red social W, creada por una firma sueca con el objetivo de competir con X con un modelo "plenamente europeo" y alineado con los objetivos de lograr la soberanía tecnológica de la UE, comenzó a funcionar en fase de pruebas. Esta nueva plataforma se basa en el mismo protocolo que Bluesky, otra red social creada en 2019 por el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, y ha sido desarrollada por W Social, una sociedad limitada con sede en Suecia e impulsada por "un equipo paneuropeo de emprendedores e inversores" de distintos ámbitos, según esta firma.

"Estamos basados en Europa, tenemos las infraestructuras y los centros de datos en Europa, operamos bajo ley europea y solo europeos pueden ser accionistas de la compañía", afirmó la CEO de W Social, Anna Zeiter, en un acto de presentación celebrado en Bruselas. El modelo de negocio de W se fundamenta en dos vías de ingresos: por un lado la publicidad y en el marco de la ley de Servicios Digitales de la UE (DSA) y del reglamento de protección de datos; y por otro, los "micropagos" que pueden realizar los usuarios, explicó Zeiter. W concede especial relevancia a la verificación de sus usuarios como humanos y a la privacidad, en contraste con los 'bots' o cuentas operadas por inteligencia artificial presentes en otras plataformas, y para ello apuesta por una aplicación separada que permite identificarse como humano sin comprometer datos personales. La plataforma puede usarse sin autenticación (solo para leer y seguir a otros usuarios), aunque el paso de verificación es indispensable para poder escribir mensajes e interactuar con otros usuarios en W. Además, publicar el nombre real permite a los usuarios que sus contenidos tengan prioridad frente a otros que quieran aparecer de forma anónima.