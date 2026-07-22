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Ingresos por las exportaciones de café de El Salvador crecieron 28 % en 8 meses

En los primeros ocho meses de la actual cosecha se exportaron 445.884 quintales, por encima de los 399.704 del lapso anterior, indicó el ISC.

Por Agencia EFE Los ingresos por las exportaciones de café en los ochos meses del ciclo cafetero 2025-2026 de El Salvador sumaron US$141,36 millones, un 28 % más que en el mismo lapso anterior, de acuerdo con las cifras del Instituto Salvadoreño del Café (ISC). La cosecha del café comienza en octubre y concluye en septiembre del año siguiente. En los primeros ocho meses de la actual cosecha se exportaron 445.884 quintales, por encima de los 399.704 del lapso anterior, indicó el ISC.

Del total exportado, el café oro representó más de US$136,91 millones, el café soluble -café instantáneo- llegó a US$2,8 millones y el café tostado US$1,62 millones. Norteamérica compró el 66,7 % del volumen de café salvadoreño exportado, el 18,4 % fue enviado a Europa y el 3,6 % a Asia. Según los documentos del ISC, la cosecha 2025-26 ha llegado a 952.237 quintales oro-uva, mientras que en el ciclo anterior al mes de mayo era de 843.573 quintales oro-uva. Se conoce como café oro al grano descascarado y listo para su tostado, mientras que el oro-uva es el fruto maduro del café recién cortado, al que no se le ha quitado la cáscara, ni ha sido sometido a ningún proceso.