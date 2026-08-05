‘Vozinha’ llega al fútbol chileno y agradece lo que pasó en el Mundial

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Colo Colo es el más grande con el cual ha fichado el caboverdiano que pasó por el Progresso do Sambizanga (Angola), Zimbru (Moldavia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) o el AS Trencin (Eslovaquia).

Por Agencia EFE El portero de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias 'Vozinha', figura en el Mundial 2026, afirmó que es un "orgullo" jugar para Colo Colo y que se siente agradecido por "todo lo que pasó" en la Copa del Mundo, durante su presentación como refuerzo del equipo líder de la liga chilena. "Para mí es un placer y un orgullo estar acá y agradecer al Colo Colo la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y un campeonato tan competitivo", dijo en su presentación a la prensa en el Estadio Monumental, tras arribar a Santiago el pasado domingo.

Colo Colo, el equipo con más títulos locales (34) y el único chileno campeón de la Copa Libertadores (1991), es el más grande con el cual ha fichado el caboverdiano que pasó por el Progresso do Sambizanga (Angola), Zimbru (Moldavia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) o el AS Trencin (Eslovaquia). El africano repasó su experiencia con Cabo Verde en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras el cual terminó incluido en el once ideal del Mundial revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados, por sus atajadas ante España, a la postre campeona, y ante Argentina en dieciseisavos de final. "El Mundial no solo cambió mi vida, sino la de toda Cabo Verde, ha sido positivo, pero yo voy a continuar siendo el mismo Vozinha, el Josimar de siempre. Amo el fútbol y para mí está en primer lugar, las otras cosas van después", dijo. "Soy de un país pequeño en el que las oportunidades son muy pocas, casi nulas, pero es un pueblo de mucha lucha y resiliencia, para mí simbolizar eso es muy importante para que los chicos puedan tener oportunidades no sólo en el fútbol, sino en todas las áreas de la vida", respondió a EFE.