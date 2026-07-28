Gol de Cabo Verde contra Argentina, mejor gol del Mundial

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El defensa, nacido en los Países Bajos en 2002 y que fichó el pasado mes de junio por el Trabzonspor turco procedente del Benfica, dejó atrás con un recorte al argentino Alexis Mac Allister, entró en el área y, prácticamente sobre la línea lateral de esta, colocó la pelota en la escuadra contraria.

Por Agencia EFE El tanto que consiguió el delantero de Cabo Verde Sidny Lopes Cabral contra Argentina en octavos de final, que supuso el empate momentáneo a 2 para su selección, a la postre eliminada, fue elegido el mejor del Mundial, según informó la FIFA. Fue en el minuto 103 del partido, ya en la prórroga, después de empatar a uno en el tiempo reglamentario. Lisandro Martínez había vuelto a poner por delante a Argentina, pero Lopes Cabral devolvió la igualdad al marcador apenas diez minutos más tarde con un derechazo desde la esquina izquierda del área.

El defensa, nacido en los Países Bajos en 2002 y que fichó el pasado mes de junio por el Trabzonspor turco procedente del Benfica, dejó atrás con un recorte al argentino Alexis Mac Allister, entró en el área y, prácticamente sobre la línea lateral de esta, colocó la pelota en la escuadra contraria. "En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: 'Vamos a intentarlo'. Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo. Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: '¿Qué acabo de hacer?'. No me lo podía creer", reconoció el jugador, en declaraciones a la FIFA.