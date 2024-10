Ya está la preventa de boletos para Panama Jazz Festival 2025

Por Panamá se presentarán los grupos Vitradanzas Panamá, La Normativa, Generación 3 Panamá, Billy Herron Folk Lab Project, la cantante Mayra Hurley, el percusionista Lucas Maylin, la cantante Carolina Pérez, el saxofonista Walter Valverde, el bajista Danilo Andrés Pérez, junto a artistas internacionales como Manuela Sánchez Gourmet, Tsh Sudaca y el artista Luca Ciarla SolOrkestra, gracias al apoyo de la Embajada de Italia en Panamá.

Los eventos educativos se consagran gracias a la participación de los grupos de Berklee Global Jazz Institute, el New England Conservatory, el Ensamble de Wayne Shorter de la Universidad de Nueva York, el New York Jazz Academy y el Berklee Institute of Jazz and Gender Justice quienes además de dictar diversas clases maestras, estarán tocando en varios de los escenarios del festival.