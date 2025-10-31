Aprenda a identificar un nuevo tipo de estafa por WhatsApp

Por revistaeyn.com
Las estafas en los servicios de mensajería como WhatsApp son cada vez más comunes. Al punto que, en agosto de 2025, Meta confirmó la eliminación de más de 6,8 millones de cuentas de WhatsApp vinculadas a centros de engaño criminal.
ESET analiza cómo funciona este nuevo método de estafa, cómo logra que las personas compartan sus pantallas, cuáles son las consecuencias de ser víctima, ejemplos reales y de qué manera es posible protegerse.
El engaño tiene como objetivo que la persona comparta su pantalla, y utiliza para esto la técnica de Ingeniería Social. A través de esta técnica busca crear confianza o generar sentido de urgencia, explotando ya sea el miedo o la curiosidad de la víctima, para luego llevar a cabo la estafa. En este caso, se combinan tres elementos clave: una videollamada (que puede generar confianza), más el sentido de urgencia (que puede crear miedo) y el hecho de compartir pantalla (que da acceso total del dispositivo al cibercriminal).
Estos son los 5 pasos en los que se desempeña la estafa:
1- Llamado: El primer contacto suele ser a través de una videollamada de WhatsApp de un número desconocido. Allí, el estafador se hace pasar por un representante de un banco, empresa de servicios, un miembro del equipo de soporte técnico de WhatsApp/Meta, o hasta un familiar/amigo que se encuentra en problemas.
2- Planteo de problema urgente: Para generar el sentido de urgencia en la víctima, el estafador usa diversos señuelos, como un cargo no autorizado en la tarjeta, una sesión abierta en otro dispositivo, ganar un premio que necesita una verificación, o hasta el bloqueo inminente de una cuenta.
3- Pedido de compartir pantalla: Para resolver el supuesto problema, durante la videollamada el estafador pide activar la función de compartir pantalla. Es posible que también guíen a la víctima para que se instale una app como AnyDesk o TeamViewer. La excusa que suelen utilizar es que necesitan esa herramienta para verificar el problema y dar soporte de manera remota. Una vez que la víctima comparte pantalla, el estafador fuerza el envío del código de seguridad de WhatsApp.
4- Acceso a códigos y datos personales: Una vez que la víctima comparte la pantalla, el estafador puede ver todo lo que sucede en tiempo real y por eso suelen solicitarle a la víctima que abra la aplicación bancaria. Existen casos avanzados en los cuales instalan malware del tipo keyloggers para poder robar más datos después.
5- Robo de cuentas y dinero: Una vez obtenida la información sensible, la usan para transferir dinero, vaciar cuentas o hasta tomar control del WhatsApp y/o pedir dinero a los contactos en nombre de la víctima. El daño puede suponer la pérdida de mucho dinero, como veremos a continuación.
“Este método para robar cuentas de WhatsApp y otra información sensible no solo que es novedoso, sino que además registró actividad en diversas partes del mundo. Más allá de las advertencias por parte de diferentes autoridades sobre la circulación de esta estafa, se registraron diversas víctimas a nivel mundial, y es por eso que es esencial la concientización, ya que mientras más al tanto se esté sobre los riesgos mayor prevención se podrá tomar”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.