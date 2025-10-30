Los principios éticos que deben guiar la implementación de la inteligencia artificial

La protección de datos en entornos digitales es uno de los campos donde se refleja mayor impacto al detectar amenazas, prevenir vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia operativa. Sin embargo, su adopción plantea nuevos retos éticos y de gobernanza tecnológica que exigen una gestión responsable y centrada en las personas.

Cada día que pasa la inteligencia artificial (IA) se convierte en uno de los principales aliados de las empresas en su proceso de transformación digital.

EY resalta la importancia de promover una cultura digital basada en la ética y la transparencia, como pilares esenciales para garantizar una ciberseguridad sostenible en el tiempo.

El avance tecnológico debe ir de la mano con la responsabilidad. Si bien, la inteligencia artificial ofrece grandes beneficios para la ciberseguridad, su verdadero valor dependerá de la implementación y supervisión que las empresas.

“La ética y la gobernanza son esenciales para garantizar que esta herramienta se utilice para proteger, no para invadir”, explicó Luis Carlos Guevara, Senior Manager Forensics & Integrity Services de EY.

El experto destacó que la incorporación de IA en procesos de ciberseguridad permite responder en tiempo real y de esta manera reducir errores y mejorar la eficiencia operativa, pero advirtió que los mismos algoritmos que fortalecen la defensa pueden ser utilizados por los ciberdelincuentes para desarrollar ataques más sofisticados.

“La supervisión humana y la gobernanza tecnológica son hoy más importantes que nunca”, añadió.

Algunos de los principios éticos que según EY deben guiar la implementación de la IA en materia de ciberseguridad son:

1. Respeto por la privacidad y los datos personales, asegurando el consentimiento informado.

2. Transparencia algorítmica, evitando sesgos que generen decisiones injustas o ineficaces.