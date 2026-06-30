AstraZeneca redefine el abordaje y tratamiento del cáncer de mama

Por revistaeyn.com

El tratamiento del cáncer de mama ha evolucionado significativamente en las últimas décadas.

AstraZeneca es una de las empresas que continúa fortaleciendo su liderazgo en cáncer de mama, impulsando el desarrollo de soluciones para distintos subtipos y etapas de la enfermedad a través de la investigación científica. La compañía ha pasado por un proceso de transformación, que le ha permitido evolucionar para crear múltiples alternativas de tratamiento, conformando un portafolio de soluciones terapéuticas para todos los tipos de cáncer de mama, en todas sus etapas.

Este progreso en la investigación se traduce en el desarrollo de terapias dirigidas innovadoras que representan una sobrevida con calidad de vida para las pacientes diagnosticadas.

Lo que antes se entendía como una sola enfermedad, hoy se reconoce como un conjunto diverso de tumores con características biológicas distintas, que pueden presentarse en etapas tempranas o en enfermedad avanzada y están definidos por diferentes biomarcadores, receptores hormonales o alteraciones genéticas.