AstraZeneca redefine el abordaje y tratamiento del cáncer de mama

Por revistaeyn.com
El tratamiento del cáncer de mama ha evolucionado significativamente en las últimas décadas.
AstraZeneca es una de las empresas que continúa fortaleciendo su liderazgo en cáncer de mama, impulsando el desarrollo de soluciones para distintos subtipos y etapas de la enfermedad a través de la investigación científica. La compañía ha pasado por un proceso de transformación, que le ha permitido evolucionar para crear múltiples alternativas de tratamiento, conformando un portafolio de soluciones terapéuticas para todos los tipos de cáncer de mama, en todas sus etapas.
Este progreso en la investigación se traduce en el desarrollo de terapias dirigidas innovadoras que representan una sobrevida con calidad de vida para las pacientes diagnosticadas.
Lo que antes se entendía como una sola enfermedad, hoy se reconoce como un conjunto diverso de tumores con características biológicas distintas, que pueden presentarse en etapas tempranas o en enfermedad avanzada y están definidos por diferentes biomarcadores, receptores hormonales o alteraciones genéticas.
“Seguimos trabajando para transformar la realidad y los resultados de estas pacientes y la manera en que se aborda la enfermedad mediante la investigación científica y el desarrollo de terapias innovadoras. Nuestro objetivo es avanzar hacia tratamientos cada vez más precisos que permitan ofrecer nuevas oportunidades a las pacientes en diferentes etapas de esta patología”, señaló el Dr. Andrés Rojas, Director Médico de AstraZeneca para Centroamérica y el Caribe.
Gracias a este mejor entendimiento de la enfermedad, hoy es posible desarrollar terapias dirigidas capaces de actuar de manera más selectiva sobre las células cancerosas.
Como parte de esta visión integral, AstraZeneca -junto a los distintos actores del ecosistema de salud- facilita una mejor comprensión de este tipo de cáncer, promoviendo conversaciones más claras y un acompañamiento más cercano, donde el tratamiento no solo se centra en la enfermedad, sino también en la persona.
En línea con este compromiso, medicamentos como Enhertu (trastuzumab deruxtecan) con diversas indicaciones ha llegado a El Salvador como reflejo del avance de la innovación científica en el abordaje del cáncer de mama, ampliando las opciones terapéuticas para distintos subtipos y etapas de la enfermedad.
Enhertu además, es un medicamento menos tóxico para las células sanas y más eficaz contra las células cancerosas, manteniendo la calidad de vida durante el tratamiento.
A nivel global, AstraZeneca trabaja con el objetivo de eliminar el cáncer de mama como causa de muerte. Actualmente, se estima que cerca del 32% de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama en etapas tempranas pueden desarrollar enfermedad metastásica en los 5 años posteriores al diagnóstico, mientras que la supervivencia a 5 años en cáncer de mama metastásico se sitúa alrededor del 30%.