Rotura del ligamento cruzado anterior también afecta a mujeres

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Una rotura completa requiere cirugía para reconstruirlo utilizando un injerto del tendón rotuliano, del cuádriceps o de los isquiotibiales del propio paciente.

Por revistaeyn.com Nadie quiere oír el característico chasquido de un desgarro o una rotura del ligamento cruzado (LCA), que por lo general significa que la temporada del jugador ha llegado a su fin. El LCA, o ligamento cruzado anterior, se encuentra en el interior de la rodilla y proporciona estabilidad durante movimientos como cambios de dirección, giros, torsiones y saltos. Deanna Brinks, médica especialista en medicina física y rehabilitación y en medicina del deporte en el Sistema de Salud de Mayo Clinic en Mankato, explica que las atletas femeninas tienen hasta aproximadamente ocho veces más probabilidades de sufrir lesiones del LCA. Aunque las causas siguen en estudio, varios factores pueden contribuir al aumento del riesgo:

· Más niñas y mujeres participan en deportes competitivos. · La pelvis más ancha de las mujeres crea un mayor ángulo desde la cadera hasta la rodilla, lo que modifica la forma en que la fuerza se transmite a través de la rodilla. · El LCA en las mujeres es más delgado que en los hombres. · La fuerza de los cuádriceps de las mujeres — los músculos situados en la parte anterior del muslo — es mayor que la fuerza de los isquiotibiales — los músculos situados en la parte posterior del muslo. Lo contrario ocurre en los hombres. Cuando las mujeres aterrizan tras un salto, los cuádriceps pueden imponerse a los isquiotibiales, reduciendo la estabilidad de sus rodillas. "La concientización sobre los factores que explican el aumento de las lesiones puede conducir a una mejora del entrenamiento en mujeres que aborde la técnica adecuada, la fuerza muscular, el equilibrio y la biomecánica", afirma Brinks. Un recurso para ayudar a prevenir las lesiones del LCA es el Programa de Calentamiento FIFA 11+, desarrollado por un grupo internacional de expertos y está disponible en línea de forma gratuita. Dividido en tres segmentos, cada segmento tiene su propio conjunto de ejercicios con niveles de progresión para añadir dificultad y variación. Los ejercicios prestan especial atención a la fuerza y la posición de la rodilla. Aunque este calentamiento de 20 minutos fue desarrollado para jugadores de fútbol, puede adaptarse a cualquier deporte.