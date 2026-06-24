Rotura del ligamento cruzado anterior también afecta a mujeres

Por revistaeyn.com
Nadie quiere oír el característico chasquido de un desgarro o una rotura del ligamento cruzado (LCA), que por lo general significa que la temporada del jugador ha llegado a su fin. El LCA, o ligamento cruzado anterior, se encuentra en el interior de la rodilla y proporciona estabilidad durante movimientos como cambios de dirección, giros, torsiones y saltos.
Deanna Brinks, médica especialista en medicina física y rehabilitación y en medicina del deporte en el Sistema de Salud de Mayo Clinic en Mankato, explica que las atletas femeninas tienen hasta aproximadamente ocho veces más probabilidades de sufrir lesiones del LCA. Aunque las causas siguen en estudio, varios factores pueden contribuir al aumento del riesgo:
· Más niñas y mujeres participan en deportes competitivos.
· La pelvis más ancha de las mujeres crea un mayor ángulo desde la cadera hasta la rodilla, lo que modifica la forma en que la fuerza se transmite a través de la rodilla.
· El LCA en las mujeres es más delgado que en los hombres.
· La fuerza de los cuádriceps de las mujeres — los músculos situados en la parte anterior del muslo — es mayor que la fuerza de los isquiotibiales — los músculos situados en la parte posterior del muslo. Lo contrario ocurre en los hombres. Cuando las mujeres aterrizan tras un salto, los cuádriceps pueden imponerse a los isquiotibiales, reduciendo la estabilidad de sus rodillas.
"La concientización sobre los factores que explican el aumento de las lesiones puede conducir a una mejora del entrenamiento en mujeres que aborde la técnica adecuada, la fuerza muscular, el equilibrio y la biomecánica", afirma Brinks.
Un recurso para ayudar a prevenir las lesiones del LCA es el Programa de Calentamiento FIFA 11+, desarrollado por un grupo internacional de expertos y está disponible en línea de forma gratuita.
Dividido en tres segmentos, cada segmento tiene su propio conjunto de ejercicios con niveles de progresión para añadir dificultad y variación. Los ejercicios prestan especial atención a la fuerza y la posición de la rodilla. Aunque este calentamiento de 20 minutos fue desarrollado para jugadores de fútbol, puede adaptarse a cualquier deporte.
"Tanto si sigue este programa como uno similar, los jugadores deben comprometerse a realizar trabajo de fuerza, equilibrio y posición de la rodilla durante al menos 10 minutos, tres o más veces por semana", añade Brinks.
Nadie está completamente protegido frente a las lesiones del LCA, que van desde esguinces hasta roturas parciales y roturas completas, menciona la experta.
Si sufre una lesión, puede buscar tratamiento inicialmente con un profesional de medicina del deporte o de traumatología. Aproximadamente el 70% de las lesiones no son por contacto y pueden haberse producido al pivotar o al aterrizar tras un salto. Por lo general, los pacientes se someten a una resonancia magnética para aclarar el alcance de la lesión.
Si se trata de un esguince, el tratamiento puede implicar el uso de una rodillera mientras el ligamento cicatriza, lo que puede llevar de semanas a meses. La fisioterapia intensiva para fortalecer la rodilla y corregir los desequilibrios biomecánicos es un pilar fundamental del tratamiento. Una vez que el LCA cicatriza, el atleta puede regresar a su deporte. Si el LCA está roto, la gravedad de la rotura determinará si es necesaria la cirugía.
Una rotura completa requiere cirugía para reconstruirlo utilizando un injerto del tendón rotuliano, del cuádriceps o de los isquiotibiales del propio paciente. Independientemente del tipo de injerto, los atletas pueden esperar al menos nueve meses de recuperación y rehabilitación antes de volver a jugar.
Aunque el periodo de recuperación puede ser de hasta un año o más, las tasas de regreso al juego son excelentes — alrededor del 80%. Una vez que los atletas regresan a la práctica deportiva, existe riesgo de nueva lesión, especialmente para aquellos en la adolescencia y principios de los 20 años.