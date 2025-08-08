Musk dice que lanzará el chatbot Grok 5 a finales de este año

Por Agencia EFE

El magnate Elon Musk dijo que su empresa de inteligencia artificial (IA) XAI lanzará Grok 5, un vanguardista modelo de IA multimodal, a finales de este año y que la versión actual de ese chatbot es mejor que el nuevo modelo avanzado GPT-5 presentado por OpenAI.

El propietario de la red social X y de Tesla escribió que "Grok 4 Heavy (G4H) era más inteligente hace dos semanas de lo que ahora es GPT5, y que G4H ya es mucho mejor" en respuesta a un usuario que comparaba las capacidades de los modelos.