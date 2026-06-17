Christina Koch, una coleccionista de récords y un referente para las futuras astronautas

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Christina Hammock Koch, astronauta de la NASA desde 2013, ha sido galardonada este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026.

POR EFE Christina Koch ha sido la primera mujer en volar a la Luna, la primera en hacer caminatas espaciales femeninas, y la que más días ha estado en el espacio (328 días en un único vuelo), alguien que, por derecho propio, es ya un referente para las futuras generaciones de astronautas. Christina Hammock Koch, astronauta de la NASA desde 2013, ha sido galardonada este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026, porque "su esfuerzo de superación personal ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo", destaca el acta del jurado. Koch (Grand Rapids, Michigan, 1979), siempre quiso ser astronauta y con ese objetivo se licenció en Ingeniería Eléctrica y en Física en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, formación que completó con un máster en Ingeniería Eléctrica, financiado en parte por la Fundación de Becas para Astronautas. Antes de convertirse en astronauta, trabajó en el Centro Goddard (un laboratorio de investigación de la NASA) y estuvo más de tres años en estaciones antárticas de investigación, pasando un invierno en el Polo Sur Amundsen-Scott realizando tareas en los equipos de búsqueda, rescate y extinción de incendios.

En 2013 fue seleccionada por la NASA como astronauta y tras completar su formación en 2015, en marzo de 2019 viajó a la Estación Espacial Internacional donde fue ingeniera de vuelo en las Expediciones 59, 60 y 61, y realizó experimentos en Biología, Ciencias de la Tierra y Tecnología, incluidas pruebas de bioimpresoras 3D en microgravedad. Un año después, en 2019, realizó, junto a Jessica Meir, la primera caminata espacial íntegramente femenina de la historia, un hito que se repitió en dos ocasiones más en la misma misión. El 6 de febrero de 2020 regresó a la Tierra tras 328 días consecutivos en el espacio, récord de vuelo espacial de mayor duración para una mujer, superando los 289 días de Peggy Whitson. Esta destacada trayectoria culminó con su participación en la misión Artemis II, donde el jurado de la Fundación Princesa de Asturias ha destacado la "ejemplaridad" del trabajo colectivo de la tripulación que envió un mensaje de esperanza, unión y concordia al resto de la humanidad: "Planeta Tierra, sois un equipo". Con esta frase, los cuatro astronautas mostraban a los seres humanos que se pueden alcanzar grandes objetivos a través del esfuerzo compartido y que la humanidad (como ellos en una nave) comparte un vínculo de responsabilidad mutua e interdependencia total en busca del bien común.

Artemis, un equipo, una misión

El 1 de abril de 2026, Koch despegó a bordo del cohete Space Launch System (SLS) dentro de la misión Artemis II, junto a los estadounidenses Reid Wiseman y Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen, el primer equipo humano en regresar a la Luna desde la última misión de la NASA en 1972.