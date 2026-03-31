Tripulación de Artemis II: "esperamos que la Luna sea destino para todos"

POR EFE

La tripulación Artemis II, que prevé partir el miércoles en un cohete que viajará alrededor de la Luna, expresó este domingo, en su última interacción con el público, que espera que esta misión signifique que todas las personas puedan ver al satélite natural como un destino que puedan visitar.

"Es nuestra fuerte esperanza que esta misión sea el comienzo de una era en la que todos, cada persona en la Tierra, pueda mirar la Luna y pensar en ella como un destino", declaró la astronauta Christina Koch, especialista de misión de la NASA, desde la cuarentena en Cabo Cañaveral, en Florida.

Los cuatro astronautas de Artemis II, el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, ofrecieron una última conferencia de prensa virtual antes del lanzamiento, previsto para el miércoles a las 18:24 hora local (22:24 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy, donde el viernes empezaron su cuarentena.

La misión, que durará 10 días, representa "un peldaño hacia Marte", donde "podría haber mayor probabilidad de encontrar evidencia de una vida pasada", resaltó Koch.

"Tenemos la oportunidad de responder la pregunta que podría ser la cuestión de nuestra vida, que es: ¿estamos solos? Cuando salimos y conocemos gente las personas preguntan todo el tiempo: ¿has visto evidencia de esto? ¿Qué podemos aprender? Y el hecho es que responder esta pregunta comienza en la Luna", señaló.