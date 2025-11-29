¿Cómo evitar que suspendan mi cuenta de WhatsApp?

Por revistaeyn.com
WhatsApp anunció nuevas medidas para informar a sus usuarios sobre las principales prácticas que pueden llevar a la suspensión de una cuenta.
Según la última versión beta (v2.25.35.7 para Android), WhatsApp implementará una guía preventiva que se mostrará cuando un usuario incurra, por primera vez, en alguna infracción a sus normas internas.
Con esta iniciativa, WhatsApp da un paso hacia la transparencia, ya que antes de castigar, el usuario en cuestión tendrá una notificación previa.
¿CÓMO EVITAR QUE ME SUSPENDAN LA CUENTA DE WHATSAPP?
La plataforma de Meta recuerda la importancia de NO enviar mensajes "muy rápido, especialmente a personas que no conoces", y evitar la creación de cuentas o grupos automatizados.
Pero, las tres prohibiciones son:
-Envío masivo de mensajes (spam)
-Uso de mensajería automatizada o sistemas de envío automático
-Envío de mensajes no solicitados, como a personas desconocidas o al usar listas de contactos ajenas.