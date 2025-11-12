Recomendaciones para evitar caer en fraudes durante Black Friday y el Cyber Monday

Tecnología & Cultura Digital

Durante 2025, los especialistas en ciberseguridad de Sistemas Aplicativos, SISAP, han identificado un notable incremento en el uso de inteligencia artificial para crear estafas más creíbles y personalizadas.

Por revistaeyn.com Cada año, con la llegada del Black Friday, el Cyber Monday y la temporada navideña, millones de personas realizan compras en línea. Sin embargo, esta es también una de las épocas más aprovechadas por ciberdelincuentes para ejecutar fraudes digitales y campañas de phishing, smishing y suplantación de identidad. Expertos de Sistemas Aplicativos, SISAP, hacen un llamado a la prevención digital, alertando sobre las nuevas modalidades de fraude y compartiendo recomendaciones para comprar con seguridad.

Durante 2025, los especialistas en ciberseguridad han identificado un notable incremento en el uso de inteligencia artificial para crear estafas más creíbles y personalizadas. Desde sitios falsos casi idénticos a los originales hasta mensajes automatizados que imitan el tono de marcas reconocidas, los delincuentes buscan engañar a las víctimas con un nivel de sofisticación sin precedentes. Entre las tendencias más destacadas se encuentran el phishing avanzado, donde correos y sitios falsos reproducen con exactitud los portales oficiales; el smishing, mediante mensajes SMS que ofrecen descuentos falsos o alertas de entrega inexistentes; y los fraudes con códigos OTP, en los que se solicita al usuario compartir su código de verificación para completar una compra o “confirmar una cuenta”. En este contexto, Esteban Pinetta, analista de Fraude Digital de SISAP, advierte que “en temporadas de alto consumo, los fraudes aumentan de forma considerable. Es fundamental verificar que los sitios sean legítimos, desconfiar de promociones con urgencia exagerada y confirmar siempre los canales oficiales antes de realizar un pago".

Recomendaciones para evitar caer en fraudes

Los especialistas de SISAP recomiendan adoptar hábitos digitales seguros antes, durante y después de realizar una compra en línea. Verificar que el sitio web comience con https:// y que el dominio sea legítimo; activar la autenticación multifactor (MFA) en correos y banca electrónicos; evitar las ofertas “demasiado buenas”; revisar los métodos de pago; y no compartir contraseñas ni códigos de verificación son algunas de las prácticas esenciales. Al respecto, José Amado, gerente de Identidades Digitales de SISAP, señala que “los atacantes están aprovechando la inteligencia artificial para crear mensajes hiperrealistas y obtener datos personales. La primera línea de defensa es proteger la identidad: usar autenticación multifactor, revisar los permisos de las aplicaciones y jamás compartir contraseñas o códigos de verificación”.