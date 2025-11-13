Lanzan envío de remesas vía WhatsApp financiadas con stablecoins en Centroamérica

Finanzas

Por revistaeyn.com La plataforma de pagos dLocal y Félix, un servicio con sede en Estados Unidos que permite enviar remesas a través de WhatsApp, anunciaron una alianza para habilitar pagos instantáneos de remesas con financiamiento en stablecoins en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Félix financia las transferencias en USD Coin (USDC), y dLocal entrega el dinero en moneda local a las cuentas bancarias de los destinatarios. En las pruebas, las transferencias llegaron en minutos en lugar del día siguiente, con tiempos de entrega normalmente menores a dos minutos y una tasa de éxito cercana al 99 %.

Este enfoque reduce la exposición a cuellos de botella en la banca corresponsal tradicional y brinda a los operadores una ventana de tiempo más predecible en corredores de alto volumen. Las remesas siguen siendo esenciales en América Latina. El Banco Mundial reporta un costo global promedio del 6,4 % para enviar US$200, mientras que países como Honduras dependen de las remesas para cerca del 27 % de su PIB. México recibió un récord de US$64.745 millones en remesas en 2024. La alianza busca ofrecer entregas más rápidas y menores costos totales para las transferencias hacia los trabajadores migrantes y sus familias. “Esta colaboración aborda uno de los mayores desafíos en la industria de remesas: la necesidad de pagos más rápidos y rentables en los mercados emergentes”, afirmó Martin Sapiurka, Head of Remittances de dLocal.