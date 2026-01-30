Cómo protegerse de la minería de criptomonedas sin autorización

Las víctimas pueden no ser conscientes de que esto ocurre en segundo plano, pero sí experimentar reducción del rendimiento, sobrecalentamiento y aumento de la actividad del ventilador (con ruido perceptible).

El cryptojacking o mineros invisibles es una técnica utilizada por ciberdelincuentes para realizar minería de criptomonedas sin autorización, aprovechando la capacidad de procesamiento del dispositivo de una víctima -esté activo o inactivo- mediante la ejecución de código malicioso.

En dispositivos Android, la carga de trabajo puede incluso “hinchar” la batería y provocar daños físicos o la destrucción del equipo. ESET identificó a través de su telemetría los principales sitios donde se detectan con mayor frecuencia mineros maliciosos en la región.

Esta amenaza estuvo muy presente durante 2025, en julio, por ejemplo, una campaña comprometió más de 3.500 sitios web para realizar minería ilícita.

Ante este escenario, ESET comparte distintas acciones concretas a tomar para evitar ser víctima del minado de criptomoneda:

Para usuarios:

· Mantener el sistema operativo y el navegador actualizados, ya que muchas campañas explotan vulnerabilidades conocidas.

· Utilizar una solución de seguridad confiable que detecte scripts de minería en tiempo real, tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles.

· Desconfiar de aquellos sitios con exceso de pop ups o publicidad invasiva, especialmente en plataformas de streaming no oficiales o descargas piratas.

· Cerrar pestañas que provocan sobrecalentamiento, lentitud extrema o un uso inusual del CPU, incluso si el sitio parece legítimo.