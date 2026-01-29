Tecnología & Cultura Digital

Google integra Nano Banana en Chrome, ¿Qué cambia y qué se mantiene?

La nueva función de panel lateral, además, está integrada con Gemini, lo que según Parisa Tabriz, vicepresidenta de Chrome en Google, supone una "nueva era de la navegación".

POR EFE Google anunció este miércoles que su generador de imágenes con inteligencia artificial (IA) Nano Banana se ha integrado directamente en el navegador Chrome, lo que permitirá a los usuarios transformar imágenes de la web sin necesidad de procesos externos de descarga. La herramienta, que ya está disponible para todos los usuarios de la herramienta principal de IA de Google, Gemini, en Chrome a partir de hoy, funciona a través de un panel lateral.

En un ejemplo, la compañía muestra cómo la herramienta de IA es capaz de retocar una foto de una pagina web de un apartamento vacío y añadir muebles una vez que el usuario escribe: "Muéstrame esta habitación con muebles modernos y luminosos". En tanto, esta actualización elimina la fricción de tener que descargar archivos, volver a subirlos a plataformas de terceros o alternar entre pestañas.

Una nueva era de navegación con IA