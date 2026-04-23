Kaspersky identifica nuevo grupo de hackers que atacan a Rusia

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El grupo, según la compañía informática, comienza sus ataques con 'phising' personalizado por medio de correos electrónicos que contienen enlaces a documentos que ocultan programas malignos.

Por Agencia EFE La compañía informática rusa Kaspersky Lab, especializada en sistemas antivirus y prohibida en Estados Unidos, identificó un nuevo grupo de hackers, al que nombraron Geo Likho, que llevan varios meses atacando las redes informáticas rusas, según informó la empresa. "Las acciones del grupo se caracterizan por una minuciosa preparación y su enfoque en países concretos: durante los últimos siete meses perpetraron más de 200 ataques contra Rusia", comentó a la agencia rusa TASS Alexéi Shulmín, experto en ciberseguridad de la compañía.

Los especialistas informáticos suelen nombrar a los grupos de hackers con apelativos que contienen el vocablo 'Likho'; así ya existen los nombres Librarian Likho, Awaken Likho, Angry Likho, Mythic Likho. El nuevo grupo, Geo Likho, tiene varias características distintivas, que incluyen aplicaciones malignas únicas para cada objetivo. Además, distingue por el intento de permanecer durante largo tiempo infiltrados en la infraestructura digital jaqueada, desde varias semanas hasta meses, ya que se especializa en el ciberespionaje y necesita observar y robar datos. Geo Likho se suma a una lista de más de cien grupos identificados por Kaspersky Lab.