Cómo deben prepararse las instituciones educativas ante el aumento de ciberataques

Las amenazas digitales ya no distinguen industria ni tamaño de organización. Los ciberdelincuentes han sofisticado sus tácticas, combinando ransomware, extorsión de datos y vulnerabilidades asociadas al uso de herramientas basadas en Inteligencia Artificial Generativa (GenAI).

Con el inicio de los ciclos académicos en la región, expertos alertan sobre la necesidad urgente de fortalecer la protección digital en colegios y universidades, ante el incremento sostenido de ciberataques dirigidos al sector educativo.

En el entorno educativo, estos incidentes no solo comprometen información sensible de estudiantes, docentes y personal administrativo, sino que pueden provocar la paralización de plataformas académicas, la suspensión de clases y afectar gravemente la continuidad operativa de las instituciones.

Según Check Point, partner de Soluciones Seguras, en Latinoamérica el sector educativo se destacó como la industria más atacada, con un promedio de 3,706 ataques semanales por organización, consolidándose como uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes en la región.

Recordando que en Costa Rica, las organizaciones enfrentan un promedio alarmante de 1.423 ciberataques semanales durante los últimos seis meses. La vulnerabilidad más prevalente en el país es la divulgación de información, afectando a un 84 % de las organizaciones, un porcentaje superior al 72 % de las organizaciones afectadas en el resto de América.

“No se trata únicamente de instalar soluciones tecnológicas, sino de formar estudiantes, docentes y personal administrativo con criterio digital, conciencia de riesgo y buenas prácticas en el manejo de la información. Cuando la cultura de seguridad se integra al proceso educativo, las instituciones no solo reducen su exposición a amenazas, sino que también preparan a las nuevas generaciones para interactuar de manera responsable y segura en un entorno digital cada vez más complejo”, afirmó Joey Milgram, COO de Soluciones Seguras.