Cuidado con el malware que se camufla como Adobe para robar información

Tecnología & Cultura Digital

La cadena de infección inicia con archivos comprimidos que utilizan nombres que aparentan ser comunicaciones judiciales o gubernamentales, advierte ESET.

Por revistaeyn.com El laboratorio de ESET Latinoamérica detectó una amenaza que se propaga por la región, con foco en los países de Colombia y Ecuador. La amenaza intenta camuflarse de aplicación legítima de Adobe, manipulando los metadatos del archivo ejecutable para aparentar legitimidad. Sin embargo, el archivo carece de firma digital válida, lo que confirma su origen fraudulento.

El objetivo de la campaña es infectar a las víctimas con el troyano DCRat, una variante de AsyncRAT, un software usado en varias campañas de la región. La cadena de infección inicia con archivos comprimidos que utilizan nombres que aparentan ser comunicaciones judiciales o gubernamentales como, por ejemplo, “Informe Especial Notificado Nro. 113510000548595265844”, lo cual deja pensar que se trata de una propagación a través de correo electrónico. Este método de propagación de archivos comprimidos con malware vía correos electrónicos de malspam coincide con investigaciones previas en la región, acompañado del uso de temáticas que generan temor o urgencia en la víctima para aumentar la probabilidad de que el destinatario ejecute el archivo malicioso.