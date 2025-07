Cuidado con los mensajes falsos de entregas: La estafa en el comercio digital

A continuación, ESET analiza algunos ejemplos actuales de casos de phishing por correo electrónico, en los que los cibercriminales simulan una notificación de empresas conocidas de mensajería, en los que la excusa del contacto es la supuesta necesidad de resolver algún problema con un envío de un paquete al domicilio.

“En general buscan interpelar a las personas con asuntos de correo bastante persuasivos, del tipo: “Tu paquete está retenido”, “Falta información para la entrega” y “Entrega del paquete suspendida”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Las empresas de mensajería suplantadas que identificaron desde ESET son muy reconocidas, como FedEx, DHL, UPS y Correo Argentino, solo por citar algunos ejemplos. El cuerpo del mensaje presenta la estética de la marca real, con un alto grado de similitud.

Este contexto no pasó desapercibido para las empresas de correo y mensajería. FedEx, por ejemplo, en su página web comparte las señales de advertencia más comunes sobre el fraude en línea, a la vez que entrega diversos tips de seguridad. Allí, aclara: “FedEx no solicita por medio de correo electrónico o correo convencional no solicitado, pagos o información personal a cambio de bienes en tránsito o en custodia de FedEx. Si recibes cualquiera de estas comunicaciones o alguna similar, no respondas ni cooperes con el remitente”.